"Террор": тайна гибели экспедиции Джона Франклина

Новости науки:Затонувший 170 лет назад корабль "Террор" сохранился в идеальном состоянии. Это может помочь раскрыть тайну его гибели.

В 2016 году в ледяных водах у острова Кинг-Уильям на крайнем севере Канады было обнаружено судно под названием "Террор", потерпевшее кораблекрушение в середине 19-го века. Обстоятельства и место кораблекрушения до сих пор не были тщательно изучены. Воспользовавшись необычайно спокойным морем и хорошей подводной видимостью, команда из Parks Canada в начале августа совершила серию из семи погружений к судну.

"Корабль на удивление цел. Ты смотришь на это и не можешь поверить, что видишь 170-летнее кораблекрушение. Такого рода вещи вообще наблюдаешь не очень часто", – поделился увиденным ведущий археолог проекта Райан Харрис.

На океанском дне отлично сохранились не только каюты и палубы: тарелки, стаканы, кровати, столы и научные инструменты были нетронутыми. Ученые предполагают, что под дрейфами остатка можно обнаружить уцелевшие журналы или фотографии.

"Эти слои осадка вместе с холодной водой и темнотой создали почти идеальную анаэробную среду, которая отлично подходит для сохранения деликатных органических веществ, таких как текстиль или бумага. Есть очень большая вероятность найти одежду или документы, на которых еще можно разобрать текст. Например, скрученные или сложенные диаграммы в сейфе капитана вполне могли бы выжить", – отметил Харрис.

Каюта капитана – единственное место, куда не смогли попасть исследователи.

Все остальные двери на корабле были открыты.

Тайна гибели экспедиции Джона Франклина до сих пор будоражит умы ученых. В 1845 году опытный капитан Королевского военно-морского флота предпринял экспедицию, целью которой были исследование неизвестной части Северо-Западного прохода и завершение его открытия. Однако экспедиция на двух судах со 129 членами экипажа, включая самого Франклина, пропала.

Лишь в 1850 году были найдены первые следы экспедиции – могилы трех членов ее экипажа. В 1859 году поисковая группа обнаружила записку, оставленную на острове Кинг-Уильям, с подробной информацией о судьбе пропавших до весны 1848 года. Последующие исследования восстановили часть истории экспедиции.

Команда Франклина перезимовала в 1845-1846 годах на острове Бичи, где трое ее членов погибли и были похоронены. Экспедиционные суда были затерты льдами близ острова Кинг-Уильям в сентябре 1846 года и никогда более не выходили в открытые воды. Согласно записке от 25 апреля 1848 года, Франклин умер 11 июня 1847 года.

Выжившие члены экипажа попытались пройти по суше к отдаленному форпосту, торгующему мехом, в сотнях километров от материковой Канады, но никто из них до ближайшего оплота цивилизации так и не добрался.

В 2014 году в водах близ острова Кинг-Уильям был обнаружен первый корабль экспедиции – "Эребус", а спустя два года – "Террор", найденный в десятках километрах от "Эребуса".

Почему корабли оказались так далеко друг от друга, какой пошел на дно первым, и почему и как корабли затонули – это вопросы, на которые археологи надеются ответить.

"У "Террора" нет очевидных причин для затопления. Он не был раздавлен льдом, и в корпусе нет пробоин. И все же он, кажется, быстро и внезапно утонул и осторожно опустился на дно. Без сомнения, в этих каютах гораздо больше ответов, лежащих под осадком. Так или иначе, я уверен, что мы дойдем до сути истории", – сказал Харрис.