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Интересненько: оказывается, мозг рожавших женщин моложе мозга нерожавших

Интересненько: оказывается, мозг рожавших женщин моложе мозга нерожавших
22:54 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые сравнили состояние мозга женщин, имеющих детей, и тех, у кого их никогда не было.

Норвежские исследователи пришли к выводу, что рождение ребенка позволяет женскому мозгу дольше сохранять молодость. Свои результаты ученые опубликовали в журнале Proceedings of National Academy of Sciences.

Специалисты проанализировали состояние мозга 12 тысяч представительниц прекрасной половины человечества: МРТ-сканы были взяты из базы данных UK Biobank.

Исследователи выяснили, что у женщин, имеющих одного ребенка, мозг «моложе» на 0,4 года, чем у бездетных. В случае с двумя детьми разница составляла уже полгода, с тремя — 0,75 года. После рождения пятого ребенка эффект стирается.

 Женщины, испытывающие сильный стресс, реже рожают мальчиков

Ученые учли возраст и генетическую предрасположенность. При этом они не могут точно ответить на вопрос, почему мы видим такую взаимосвязь. По одной из версий, причина кроется в иммунном ответе женского организма в период беременности.

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Исследование, Мозг, Беременность, Наука, Рожавшие женщины, Нерожавшие женщины.
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