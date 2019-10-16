Интересненько: оказывается, мозг рожавших женщин моложе мозга нерожавших

Новости науки:Ученые сравнили состояние мозга женщин, имеющих детей, и тех, у кого их никогда не было.

Норвежские исследователи пришли к выводу, что рождение ребенка позволяет женскому мозгу дольше сохранять молодость. Свои результаты ученые опубликовали в журнале Proceedings of National Academy of Sciences.

Специалисты проанализировали состояние мозга 12 тысяч представительниц прекрасной половины человечества: МРТ-сканы были взяты из базы данных UK Biobank.

Исследователи выяснили, что у женщин, имеющих одного ребенка, мозг «моложе» на 0,4 года, чем у бездетных. В случае с двумя детьми разница составляла уже полгода, с тремя — 0,75 года. После рождения пятого ребенка эффект стирается.

Ученые учли возраст и генетическую предрасположенность. При этом они не могут точно ответить на вопрос, почему мы видим такую взаимосвязь. По одной из версий, причина кроется в иммунном ответе женского организма в период беременности.