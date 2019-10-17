Может и нет никакой "Планеты X": в Солнечной системе возможно "спряталась" черная дыра

Новости науки:Может ли "Планета 9" оказаться черной дырой?

Одной из самых интригующих загадок астрономии является понимание того, что именно искажает орбиты небесных объектов на краю Солнечной системы. Согласитесь, странные орбиты далеких тел и гравитационные аномалии требуют объяснений. Так, самым популярным объяснением на сегодняшний день является большая, невидимая, таинственная планета, получившая название "Планета 9" или "Планета X". Хотя была выдвинута гипотеза о существовании "Планеты 9", астрономы до сих пор не могут ее найти. Однако новое исследование предполагает, что в странностях на краю Солнечной системы виновата черная дыра.

В июне прошлого года новые компьютерные модели ученых из Кембриджского университета и Американского университета в Бейруте (Ливан), показали, что, в конце концов, "Планета 9" может не понадобиться для объяснения всех странностей, происходящих на краю Солнечной системы. Так, скопление маленьких ледяных объектов может влиять на орбиту соседних небесных тел. Однако согласно данным нового исследования, причина, по которой мы не можем увидеть что именно находится на краю нашей Солнечной системы заключается в том, что это черная дыра.

Авторы последнего исследования Якуб Шольц из Даремского университета (Великобритания) и Джеймс Унвин из Иллинойского университета в Чикаго (США), занимаются не только изучением странных орбит небесных объектов, но и набором гравитационных аномалий, наблюдаемых в ходе работы над польско-американским астрономическим проектом по изучению темной материи при помощи метода гравитационного микролинзирования под названием Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE). Оба явления, по словам авторов, могут быть одновременно объяснены новой популяцией астрофизических тел, масса которых в несколько раз превышает массу Земли.

Таким телом может быть первичная черная дыра (ПЧД), которая образовалась в течение первых секунд после Большого взрыва и каким-то образом оказалась захвачена нашей Солнечной системой. Авторы считают эту идею столь же вероятной, как и существование "Планеты 9". Отметим, что наличие на краю Солнечной системы как черной дыры, так и "Планеты 9" потребует переосмысления того, как формируются планеты, учитывая, что "Планета 9" — свободно плавающий объект в Солнечной системе.

Интересно, что, по словам ученых, предлагаемая первичная черная дыра может в конечном итоге быть более наблюдаемой, чем предложенная ранее "Планета 9", хотя и косвенно. По мнению Шольца и Унвина получить изображение ЧПД можно путем захвата всплесков гамма-излучения, исходящего от микрогало черной дыры и состоящего из темной материи. Хотя в настоящее время у астрономов нет никакого способа наблюдать темную материю, считается, что взаимодействия между темной материей и нормальной материей на краю ПЧД будут генерировать гамма-"аннигиляционные сигналы", которые такие устройства, как космический телескоп Fermi или обсерватория Chandra X могут обнаружить.

Микрогало черной дыры может простираться на сотни тысяч миль от ее центра. Однако может ли эта черная дыра втянуть в себя планеты? Если она расположена в той же области, что и предполагаемая Планета 9, это означает, что ПЧД находится на расстоянии более 56 миллиардов миль от Земли. Это меньше, чем расстояние в один световой год но довольно близко по астрономическим меркам. Так стоит ли беспокоиться? По мнению авторов исследования повода для волнения нет. Дело в том, что первичные черные дыры намного легче по своей массе, чем нормальные черные дыры, которые образовались в результате взрывов нейтронных звезд. Масса ПЧД, если она и есть на краю Солнечной системы, намного меньше массы нашей планеты.