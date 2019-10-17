К звездам со стилем: Virgin Galactic показала одежду космотуристов (Видео)

Новости науки:Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.

Virgin Galactic совместно с американским производителем одежды Under Armour представила костюмы для космических туристов. При этом Virgin Galactic находится на завершающей стадии испытаний своего космического корабля, коммерческие полеты запланированы уже на 2020 год.

В компании рассказали, что одежда для туристов будет наследовать традиции оборудования космонавтов. Для каждого из них сошьют свой комплект — одежда украшена флагом страны, гражданином которой является космический турист. При этом во внутренней стороне костюма дизайнеры предусмотрели прозрачный карман "для фотографий любимых".

"Сегодня компании представили разработанную совместно систему космической одежды для космонавтов Virgin Galactic, состоящую из базового набора, скафандра, обуви, костюма для тренировок и лимитированной серии курток для космонавтов", — сообщила Virgin Galactic.

Во время полетов пассажиры будут подниматься на "космическую высоту" — то есть около 90 километров. Туристический корабль Virgin Galactic предназначен для перевозки до шести пассажиров, а также двух пилотов.

В рамках 90-минутного путешествия, которое стоит 250 тыс. долларов, клиенты получат возможность оставить себе космическую одежду после своего путешествия на орбиту.