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Человеку впервые успешно пересадили свиную кожу

Человеку впервые успешно пересадили свиную кожу
03:51 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Кожу генетически модифицированной свиньи впервые использовали для лечения ожогов у человека.

Группа ученых из Massachusetts General Hospital (MGH) впервые применили кожу генетически модифицированной свиньи, сделанной по технологии XenoSkin. Об этом пишет издание Medical Xpress.

В современной медицине на место сильного ожога человеку пересаживают аллотрансплантат кожи умершего человека в качестве временного защитного покрытия. Она помогает избежать инфекций, а также потери жидкости.

Часто аллотрансплантатов в больницах не хватает, поэтому ученые из MGH с начала 1990-х годов выращивают генетически модифицированных свиней, кожа которых по своему составу менее чужеродна для иммунной системы человека.

Медицинская компания XenoTherapeutics разработала технологию пересадки кожи из этих свиней человеку. Теперь хирург из MGH Джереми Говерман впервые пересадил один из этих "ксенотрансплантатов" человеку.

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Кусок кожи XenoSkin размером 5х5 см поместили на ожог рядом с более крупным — обычным — аллотрансплантатом, а потом закрепили его с помощью хирургических скоб и марлевых повязок на пять дней.

В итоге оба кожных покрытия оказались идентичными и с одинаковым качеством защищали рану. При этом при пересадке кожи эндогенные ретровирусы свиньи не передавались человеку, поскольку ранее это было серьезной проблемой для медицины.

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Все по теме:

Кожа, Трансплантация, ГМО, Биология, Свиньи.
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