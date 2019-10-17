Скачать
Четверг, 17.10.2019
Макрон и Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений"
Макрон и Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений"
Шевчук рассказал о "фракциях" внутри Конституционного суда
Шевчук рассказал о "фракциях" внутри Конституционного суда
Атлас рассказал о подготовке Гвоздика к бою с Бетербиевым
Атлас рассказал о подготовке Гвоздика к бою с Бетербиевым
Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон
Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон

Обнаружены 20 новых спутников Сатурна

Обнаружены 20 новых спутников Сатурна
08:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay

Новости науки:Новые спутники Сатурна обнаружила команда астрономов с помощью наземного телескопа Субару в обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях.

Сатурн опередил Юпитер по количеству спутников. Теперь в этой планеты их 82, что больше, чем в любой другой планеты в Солнечной системе. Астрономы проводят конкурс на лучшее название для новых спутников.

Диаметр обнаруженных тел составляет примерно пять километров. 17 спутников движутся ретроградной орбитой. Это означает, что они вращаются в противоположную сторону от направления вращения планеты.

Остальные три спутника движутся по прямой орбите – в направлении вращения планеты. Два из них огибают Сатурн примерно за два земных года. Период вращения третьего – более трех лет. 

Ретроградные спутники в среднем огибают Сатурн больше трех лет. В то же время один из этих спутников признано наиболее удаленным от планеты спутником Сатурна.

Изучив орбиты этих спутников, мы сможем больше понять об их происхождении и условиях, в которых возникла планета, – отметил астроном Скотт Шепард.

Может и нет никакой "Планеты X": в Солнечной системе возможно "спряталась" черная дыра

Сейчас астрономы считают, что часть новых спутников – это остатки не менее трех крупных небесных тел, разбитых на куски столкновениями с другими спутниками или внешними объектами, например с астероидами.

Выявить спутники удалось, применив новые алгоритмы расчета с помощью телескопа Субару. С его помощью ученые смогли связать известные орбиты ранее открытыми потенциальными спутниками Сатурна.

К слову, астрономы объявили конкурс на лучшее название для новых спутников Сатурна. И любой желающий сможет принять в нем участие. Может это будете именно вы? Есть только одно требование – спутники должны быть названы в честь гигантов с нордической, галльской или инуитской мифологии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сатурн, Исследования, Космос, Наука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
03 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
04 Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
05 Гончарук: Конкурс на топ-должности госслужбы продолжается
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
Трамп написал официальное письмо Эрдогану
Трамп написал официальное письмо Эрдогану
Названа дата анонса нового смартфона Meizu
Названа дата анонса нового смартфона Meizu
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь