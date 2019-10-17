Скачать
Четверг, 17.10.2019
Макрон и Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений"
Макрон и Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений"
"День за два": первые 50 дней работы Верховной Рады 9-го созыва (Видео)
"День за два": первые 50 дней работы Верховной Рады 9-го созыва (Видео)
Боксер из андеркарта Усика умер после боя
Боксер из андеркарта Усика умер после боя
Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон
Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон

В Сахаре нашли самых быстрых в мире муравьев

В Сахаре нашли самых быстрых в мире муравьев
10:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

Новости науки:В песчаных дюнах Северной Сахары ученые обнаружили муравьев, которых признали самыми быстрыми в мире.

Муравьи-бегунки из Сахары способны делать почти 50 шагов в секунду, перемещаясь на скорости, которая для нас эквивалентна 660 км/ч.

Живущие в Сахаре муравьи-бегунки Cataglyphis bombycina питаются трупами мелких грызунов и насекомых, не выдержавших убийственной жары. Сами муравьи остаются активными даже тогда, когда все прочие обитатели пустыни прячутся в тень. Но и их возможности противостоять зною не бесконечны — и в своих поисках новых тел муравьям приходится действовать быстро, чтобы не перегреться под солнцем.

Как можно понять из их названия, бегунки могут развивать впечатляющую скорость, однако в полной мере эта способность выяснилась только теперь. В статье, опубликованной в Journal of Experimental Biology, сообщается, что каждую секунду муравьи C. bombycina перемещаются на расстояние до 108 длин собственного тела. Если бы подобное было доступно нам, средний человек за секунду преодолевал бы почти 186 метров, ненадолго развивая скорость более 660 км/ч.

Это помещает бегунков на почетное третье место в рейтинге самых скоростных животных, сразу следом за клещами Paratarsotomus macropalpis (192 длины тела) и жужелицами-скакунами Cicindela hudsoni (125 длин своего тела в секунду). Для того чтобы выяснить, как же муравьям удается развивать такую скорость, профессор Ульмского университета Харальд Вольф (Harald Wolf) и его коллеги провели эксперименты в полевых условиях и в лаборатории.

Человеку впервые успешно пересадили свиную кожу

Ученые устроили для муравьев "хорошо оборудованные" песчаные ходы, у которых были размещены камеры для высокоскоростной съемки. Это позволило наблюдать не только за перемещением муравьев, но и за каждым отдельным движением их лапок. Прежде всего биологи заметили, что на бегу насекомые "галопируют", в некоторые фазы движения полностью отрываясь от земли, не касаясь ее ни одной из шести конечностей. Но главным их секретом оказалась быстрота лапок.

Судя по данным наблюдений, на бегу муравьи умудряются совершать 47 шагов в секунду (это лишь вдвое меньше количества взмахов, которое позволяет колибри оставаться в воздухе). Каждый шаг совершается тремя конечностями сразу: передняя нога сгибается синхронно со средней и задней, расположенными с противоположной стороны тела. Некоторые другие насекомые тоже могут использовать подобную походку, однако бегунки Сахары ходят так постоянно — возможно, затем, чтобы увеличивать площадь опоры и не проваливаться в песок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Наука, Сахара, Музавьи, Самые быстрые муравьи в мире, Быстрые муравьи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
03 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
04 Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
05 Легендарный экс-игрок Реала назвал самого талантливого украинского футболиста
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
Названа дата анонса нового смартфона Meizu
Названа дата анонса нового смартфона Meizu
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь