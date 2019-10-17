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Изменение климата повышает риск высвобождения метилртути в окружающую среду

Изменение климата повышает риск высвобождения метилртути в окружающую среду
21:26 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Тающие льды приводят к повышению концентрации наиболее токсичной формы опасного металла.

Потепление на Земле приводит к таянию вечной мерзлоты и высвобождению вредных химических веществ и соединений в окружающую среду. Одно из них - ртуть. В статье, которая опубликована в Geochemical Perspectives Letters, ученые описали процессы высвобождения ртути из мерзлых грунтов, которые наблюдаются в Заполярье.

Подобный процесс может привести к превращению ртути в более мобильные и потенциально токсичные формы, например метилртуть. Это катион с химической формулой [CH3Hg]+, наиболее токсичная форма ртути. Метилртуть легко соединяется с такими анионами, как Cl− и OH−, и быстро накапливается в организмах людей и животных. Благодаря своей липофильности она поражает в первую очередь нервную систему, вызывая ухудшение зрения и слуха, хронические головные боли, потерю обоняния и вкуса, а иногда и сумасшествие.

"Наше исследование показывает, что дикая природа Арктики, в особенности птицы и рыбы, может подвергаться повышенному риску воздействия высоких уровней метилртути, - говорит ведущий автор исследования Флоренция Фаннесток. - Это вещество также может оказать влияние на коренное население [Заполярья], если оно ест дичь, загрязненную метилртутью, и на рыбную отрасль, если ртуть вымывается в океан".

В своей работе ученые проанализировали "общую ртуть" (все различные формы этого вещества, включая твердую, газообразную и метилированную) и продемонстрировали, что доля метилртути в ней увеличивается по мере таяния. Были исследованы три различных типа местности на территории Швеции: пальзы с вечной мерзлотой (торфяные бугры, сформировавшиеся в результате льдообразования), болотистые почвы с подтаивающей мерзлотой и "полноценное" болото. 

Именно в последнем типе ландшафта концентрация метилртути была наибольшей. Ученые объясняют, что металл, содержащийся в вечной мерзлоте, не метилируется. Но когда он попадает в водоемы, то превращается в метилртуть из-за недостатка кислорода.

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"Мы не очень хорошо понимаем, как ртуть попадает в земные пищевые цепочки; это может зависеть от того, где пасутся наземные животные. Возможно, растения, произрастающие в некоторых из этих тающих зон, могут иметь чрезмерную концентрацию ртути", - говорит соавтор исследования Джули Брайс. Стоит также учитывать, что ртуть, высвобождающаяся при таянии, может распространяться на очень большие расстояния с потоками воздуха или воды. Превращаясь в метилированную форму, этот токсичный металл попадает в живые организмы, и его токсичность возрастает по мере продвижения вверх по пищевым цепочкам.

Ртуть может приносить и пользу. Британские геологи с ее помощью подтвердили, что причиной триасового вымирания стала вулканическая активность, а ртутный термометр лучше подходит для измерения динамики температуры, чем электронный.

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Ртуть, Ученые, Наука, Потепление, Изменение климата, Метилртуть.
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