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Обнаружен одноклеточный организм, который способен к моментальной регенерации (Фото)

Обнаружен одноклеточный организм, который способен к моментальной регенерации (Фото)
22:06 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Twitter

Новости науки:В зоопарке Парижа представили загадочное одноклеточное существо желтоватого оттенка, которое выглядит как гриб, но ведет себя как животное.

Существо назвали слизью в честь главного героя би-муви 1958 года "Blob" ("Слизь") про прилетевшую из космоса зеленую субстанцию, которая поглощает население небольшого американского городка.

У слизи 720 полов и невероятная способность к регенерации: если ее разрезать пополам, она восстанавливается за две минуты. Кроме того, слизь способна учиться, хотя у нее нет мозга, и, если объединить две слизи в одну, они объединят свои знания и навыки.

У слизи нет ног или других конечностей, но она может передвигаться со скоростью четыре сантиметра в час. У слизи нет рта, глаз, желудка и других подобных органов, но она находит, захватывает и переваривает пищу.

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"Мы уверены, что это не растение, но точно не знаем, гриб это или животное", - утверждает глава Национального музея естествознания Парижа Бруно Давид. Он считает, что слизь - "одна из загадок природы".

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Открытие, Ученые, Животные, Наука, Слизь, Одноклеточное существо.
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