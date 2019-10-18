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Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос: онлайн-трансляция

Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос: онлайн-трансляция
15:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: nasa.gov

Новости науки:Мужчины всего мира сегодня с волнением будут следить за тем, как в открытый космос впервые в истории выйдут две женщины.

18 октября две астронавтки NASA – Джессика Мэир и Кристина Кок выйдут в открытый космос. Это действительно историческое событие – впервые за пределы Международной космической станции отправятся женщины без сопровождения мужчин.

Миссия. Астронавтки выйдут за пределы Международной космической станции заменить вышедший из строя контроллер питания. На выполнение этой задачи женщинам понадобится почти 6,5 часов.

"Это важно с исторической точки зрения, так как раньше женщинам не давали делать то, чем сейчас занимаемся мы. Это очень важно, что мы внесем и свой вклад в космическую программу. Ведь мы такие же работники NASA, как и мужчины", – пояснила Кок. 

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Для астронавток прогулка за пределами МКС не новость: Кристина Кок уже выполняла два таких выхода. Имеет опыт в этом и Джессика Мэир – на ее счету один такой проход.

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Женщины, Космос, Наука, Полет в космос, Открытый космос.
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