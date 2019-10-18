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В американском Конгрессе сочли сомнительным план высадки на Луну в 2024 году

В американском Конгрессе сочли сомнительным план высадки на Луну в 2024 году
19:43 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Конгрессмены считают, что программа "Артемида", направленная на возвращение американцев на спутник Земли, может столкнуться с непредвиденными трудностями.

И демократы, и республиканцы в подкомитете конгресса, который финансирует NASA, выразили глубокий скептицизм по поводу планов агентства ускорить программу "Артемида", в рамках которой планируют высадить людей на поверхность Луны уже в 2024 году.

Член палаты представителей, демократ Хосе Серрано (José Serrano) полагает, что к финансированию программы нужно подходить с осторожностью. "Трудно оправдать какие-либо дополнительные расходы на эти усилия в этом финансовом году, когда мы не знаем затрат в будущем", - говорит Серрано.

Он также предположил, что сроки миссии могут иметь политические мотивы: иными словами, программа призвана повысить авторитет действующего президента США Дональда Трампа, если его переизберут на второй строк.

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Напомним, первая часть программы "Артемида" направлена на высадку человека на Луну в 2024 году. Вторая призвана обеспечить устойчивое присутствие людей на поверхности естественного спутника и на его орбите в 2028 году.

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НАСА, Земля, Луна, Космос, Высадка на Луну, Артемида.
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