В американском Конгрессе сочли сомнительным план высадки на Луну в 2024 году

Новости науки:Конгрессмены считают, что программа "Артемида", направленная на возвращение американцев на спутник Земли, может столкнуться с непредвиденными трудностями.

И демократы, и республиканцы в подкомитете конгресса, который финансирует NASA, выразили глубокий скептицизм по поводу планов агентства ускорить программу "Артемида", в рамках которой планируют высадить людей на поверхность Луны уже в 2024 году.

Член палаты представителей, демократ Хосе Серрано (José Serrano) полагает, что к финансированию программы нужно подходить с осторожностью. "Трудно оправдать какие-либо дополнительные расходы на эти усилия в этом финансовом году, когда мы не знаем затрат в будущем", - говорит Серрано.

Он также предположил, что сроки миссии могут иметь политические мотивы: иными словами, программа призвана повысить авторитет действующего президента США Дональда Трампа, если его переизберут на второй строк.

Напомним, первая часть программы "Артемида" направлена на высадку человека на Луну в 2024 году. Вторая призвана обеспечить устойчивое присутствие людей на поверхности естественного спутника и на его орбите в 2028 году.