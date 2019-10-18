Скачать
Пятница, 18.10.2019
В ЕС настаивают на выполнении Россией Минских соглашений
В ЕС настаивают на выполнении Россией Минских соглашений
Коляда распорядилась создать Совет семей погибших
Коляда распорядилась создать Совет семей погибших
Шахтер не оставил шансов Колосу
Шахтер не оставил шансов Колосу
Две украинки номинированы на шведскую премию Астрид Линдгрен
Две украинки номинированы на шведскую премию Астрид Линдгрен

Ученые разгадали загадку первого взрыва сверхновой, замеченной 2000 лет назад

Ученые разгадали загадку первого взрыва сверхновой, замеченной 2000 лет назад
22:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Компьютерное моделирование помогло выяснить, почему сверхновая SN 1572, также известная как сверхновая Тихо Браге, не похожа ни на одну другую звезду.

В ноябре 1572 года в ночном небе была замечена вспышка. Она была видна невооруженным глазом на радость астрономов всего мира. Первым ее заметил датский ученый Тихо Браге, в честь которого она и была названа. Это был первый взрыв сверхновой, который удалось наблюдать человеку.

Сотни лет спустя остатки этой звезды продолжают смущать астрономов. Она не похожа на другие звезды этого типа. Но теперь моделирование помогает выяснить, почему и как это получилось. Эта сверхновая относится к типу Ia, и она возникает, когда белый карлик в двоичной системе высасывает так много материи из своего компаньона, что запускается неконтролируемая термоядерная реакция, и белый карлик эффективно взрывается.

То, что остается после этого, - сфера, которая обычно имеет гладкие или слегка изогнутые края. Но след сверхновой Тихо Браге похож на скомканную бумагу: все его края беспорядочно изломаны, и астрономы долгое время не понимали почему. Рентгеновские наблюдения туманности показали, что форма остатка сверхновой Тихо более-менее сферическая, но наблюдаемая в видимом диапазоне форма поверхности остается неровной.

Япония присоединится к программе NASA по высадке на Луну

Существует два варианта этой сумасшедшей динамики: либо эти неровности произошли в момент взрыва, либо после того, как звезда стала сверхновой. Чтобы выяснить это, международная команда астрономов провела серию симуляций. Они смоделировали взрыв сверхновой так, будто неровности произошли в самом начале; а также как плавный взрыв, с появлением комковатости позже. 

Результаты показали, что, скорее всего, эти неровности возникли в самом начале. Астрономы предполагают, что такое было бы возможно, если бы взрыв сверхновой произошел не в одной точке, а сразу в нескольких: например, на разных участках ядра звезды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Взрыв, Космос, Астрономы, Ученые, Наука, Сверхновая, Взрыв сверхновой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
03 От лютых заморозков до слякоти: синоптики ждут рекордную зиму
04 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
05 С какого возраста начинается старение организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Националисты на пороге суда требуют наказания Гладковскому (Видео)
Националисты на пороге суда требуют наказания Гладковскому (Видео)
&quot;Нафтогаз&quot; взвинчивает цены на газ для промышленности
"Нафтогаз" взвинчивает цены на газ для промышленности
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа
Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь