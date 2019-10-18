Ученые разгадали загадку первого взрыва сверхновой, замеченной 2000 лет назад

Новости науки:Компьютерное моделирование помогло выяснить, почему сверхновая SN 1572, также известная как сверхновая Тихо Браге, не похожа ни на одну другую звезду.

В ноябре 1572 года в ночном небе была замечена вспышка. Она была видна невооруженным глазом на радость астрономов всего мира. Первым ее заметил датский ученый Тихо Браге, в честь которого она и была названа. Это был первый взрыв сверхновой, который удалось наблюдать человеку.

Сотни лет спустя остатки этой звезды продолжают смущать астрономов. Она не похожа на другие звезды этого типа. Но теперь моделирование помогает выяснить, почему и как это получилось. Эта сверхновая относится к типу Ia, и она возникает, когда белый карлик в двоичной системе высасывает так много материи из своего компаньона, что запускается неконтролируемая термоядерная реакция, и белый карлик эффективно взрывается.

То, что остается после этого, - сфера, которая обычно имеет гладкие или слегка изогнутые края. Но след сверхновой Тихо Браге похож на скомканную бумагу: все его края беспорядочно изломаны, и астрономы долгое время не понимали почему. Рентгеновские наблюдения туманности показали, что форма остатка сверхновой Тихо более-менее сферическая, но наблюдаемая в видимом диапазоне форма поверхности остается неровной.

Существует два варианта этой сумасшедшей динамики: либо эти неровности произошли в момент взрыва, либо после того, как звезда стала сверхновой. Чтобы выяснить это, международная команда астрономов провела серию симуляций. Они смоделировали взрыв сверхновой так, будто неровности произошли в самом начале; а также как плавный взрыв, с появлением комковатости позже.

Результаты показали, что, скорее всего, эти неровности возникли в самом начале. Астрономы предполагают, что такое было бы возможно, если бы взрыв сверхновой произошел не в одной точке, а сразу в нескольких: например, на разных участках ядра звезды.