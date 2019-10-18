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Что происходит с останками кита на дне океана (Видео)

Что происходит с останками кита на дне океана (Видео)
22:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Мертвый кит способен кормить других подводных обитателей на протяжении многих лет.

Ученые из Национального морского заповедника Монтерей-Бей, работающие на исследовательском судне Nautilus, совершили погружение у побережья Центральной Калифорнии, возле подводной горы Дэвидсон, простирающейся на 3,2 километра вниз от поверхности.

Через 20 часов команда наткнулась на жуткое зрелище: на дне океана покоился пятиметровый скелет усатого кита. По подсчетам исследователей, животное умерло около четырех месяцев назад, потому что еще частично сохранились органы, жир, а китовый ус все еще был прикреплен к челюсти.

При этом среди его останков, между ребрами плавало более десятка осьминогов. В то же время крупная бурая рыба-падальщик жевала подкожный жир, а красные черви Osedax сгрызали жир с костей. Последующие часы ученые провели, изучая скелет, собирая осадок вокруг него и образцы растений и животных, которые поселились внутри бывшего морского млекопитающего.

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Когда кит умирает и опускается на дно океана, это называют "падением кита". И каждый раз это событие превращается в настоящее пиршество для других существ. По данным сотрудников заповедника, мертвый кит способен давать пищу глубоководным обитателям на протяжении десятилетий.

В первые месяцы падальщики сгрызают все с костей, затем беспозвоночные используют твердую поверхность скелета в качестве нового дома. Поскольку органические соединения в костях продолжают разлагаться, микробы могут питаться продуктами химических реакций еще многие годы.

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Видео, Кит, Дно океана, Скелет кита.
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