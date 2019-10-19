NASA: Пара женщин-астронавтов успешно завершила первый выход в космос

Новости науки:Две женщины-астронавта совершили первый в истории выход в космос.

Пара женщин - американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир, впервые в истории одновременно вышедшая в открытый космос, в пятницу после завершения ремонтных работ на внешней стороне Международной космической станции (МКС) успешно вернулась на ее борт, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В ходе выхода в открытый космос они заменили вышедший из строя один из внешних энергоблоков на ферме станции. Их пребывание за бортом МКС продлилось семь часов.

Отказавший энергоблок астронавты перенесли на станцию для последующей его отправки на Землю, которую планируется осуществить с помощью спускаемого аппарата грузового корабля Cargo Dragon в целях изучения причин поломки. NASA сообщило, что новый блок, установленный астронавтами, функционирует в штатном режиме.

В ходе прямой космической связи из Белого дома президент США Дональд Трамп поздравил женщин-астронавтов с успешным выходом в космос. "Я хочу поздравить вас с тем, что вы делаете, это просто невероятная работа, вы впервые совершаете исключительно женский выход для замены внешнего оборудования космической станции. Поздравляю вас, Кристина, Джессика, с этим историческим событием", - сказал Трамп, отметив, что за их выходом следил весь мир.

NASA отмечает, что с учетом нынешней миссии женщины за всю историю совершили 15 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.