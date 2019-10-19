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Дельта-волны играют важную роль в создании долговременных воспоминаний

Дельта-волны играют важную роль в создании долговременных воспоминаний
18:23 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки:Новое открытие показало, как долговременная память стабилизируется во время сна.

Ученые из французского Центра междисциплинарных исследований в биологии выяснили, что дельта-волны мозга, наблюдаемые на ЭЭГ человека во время глубокого сна или при впадении в кому, не являются признаком "отдыха коры головного мозга". Эти волны способствуют изоляции кортикальных нейронных ансамблей, что играет важную роль в формировании долговременной памяти. Статья об этом опубликована в журнале Science.

Когда мы спим, наш гиппокамп самопроизвольно реактивируется и формирует активность, подобную той, что наблюдается при бодрствовании. Гиппокамп посылает сигналы в разные отделы коры, которые реагируют по очереди. Затем следует "период молчания", характеризуемый дельта-волнами, которые сменяются сигма-ритмами — "веретенами сна", отмечающими переход к быстрому сну.

Нейробиологи долго не могли понять, какую роль в этой последовательности играют дельта-волны, и почему этот "период молчания" прерывает обмен информацией между корой и гиппокампом. Однако французские ученые обнаружили, что фазу дельта-волн некорректно характеризовать как "молчание". Действительно, большая часть кортикальных нейронов в это время неактивна, но часть из них работает, формируя небольшие, слаженно действующие группы — нейронные ансамбли. Исследователи предполагают, что эти ансамбли выполняют какие-то важные вычисления, будучи защищенными от помех, вызванных активностью большей части нервных клеток.

Также ученые обнаружили, что то, какие нейроны будут активными при дельта-фазе сна, определяется при реактивации гиппокампа. Кроме того, нейронные ансамбли, созданные в этой фазе, состоят из нейронов, которые во время бодрствования участвовали в формировании пространственной памяти. Специалисты предполагают, что все эти элементы сообща участвуют в процессе консолидации памяти — переходе информации из кратковременной памяти в долговременную, и стабилизации последней.

Обнаружен "ген короткого сна", который защищает от ухудшения памяти

Для подтверждения этой гипотезы были проведены опыты на лабораторных крысах. Ученые заставляли дельта-волны изолировать в мозгу животных либо случайные нейроны, либо те, которые были задействованы при реактивации гиппокампа. Грызуны, у которых были изолированы именно нейроны, возбужденные при реактивации, на следующий день проходили пространственные тесты гораздо лучше, чем те крысы, у которых были изолированы случайные нейроны.

Результаты исследования существенно меняют наше понимание функционирования коры головного мозга. Дельта-волны — это не "символ тишины", а средство избирательной изоляции нейронных ансамблей, которые посылают важную информацию для формирования и стабилизации долговременной памяти.

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Исследование, Сон, Дельта-волны.
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