Скачать
Суббота, 19.10.2019
Суд избрал меру пресечения Гладковскому
Суд избрал меру пресечения Гладковскому
Кулеба: Санкции против РФ могут быть сняты в любой момент
Кулеба: Санкции против РФ могут быть сняты в любой момент
Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
Телескоп "Хаббл" запечатлел галактику NGC 4380 (Фото)
Телескоп "Хаббл" запечатлел галактику NGC 4380 (Фото)

Телескоп "Хаббл" запечатлел галактику NGC 4380 (Фото)

Телескоп "Хаббл" запечатлел галактику NGC 4380 (Фото)
18:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:NASA показало снимок галактики NGC 4380, сравнив ее с "порталом в другое измерение".

На фото, сделанном космическим телескопом "Хаббл", галактика NGC 4380 выглядит как явление из фантастического фильма: она похожа на "портал в другое измерение".

На самом деле, ничего фантастического в этом нет. NGC 4380 - обычная спиральная галактика в созвездии Дева: она входит в одноименное скопление. NGC 4380 открыл британский астроном Джон Гершель еще в 1826 году.

Спиральные галактики - одни из основных в последовательности Хаббла. Свое название они получили в силу характерных ярких рукавов из звезд, берущих свое начало из балджа - центрального эллипсоидального компонента большой яркости.

В американском Конгрессе сочли сомнительным план высадки на Луну в 2024 году

Наша родная галактика - Млечный Путь - относится к спиральным галактикам с перемычкой: она выходит из центра и пересекает галактику посередине.

Новый снимок NGC 4380 стал одним из великого множества изображений, полученных космическим телескопом "Хаббл".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Галактика, NGC 4380.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы называют своих детей: популярные имена 2019 года
02 Женись на мне: Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье (Фото)
03 Генпрокурор рассказал, почему Порошенко не объявлено ни одного подозрения
04 От лютых заморозков до слякоти: синоптики ждут рекордную зиму
05 Осенняя жара в Украине надолго: чего ожидать с понедельника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ
Кабмин: Земельная реформа станет результатом национального диалога
Земельная реформа станет результатом национального диалога
Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы
Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы
Санта Димопулос дала совет кормящим грудью женщинам (Фото)
Санта Димопулос дала совет кормящим грудью женщинам (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь