Телескоп "Хаббл" запечатлел галактику NGC 4380 (Фото)

Новости науки:NASA показало снимок галактики NGC 4380, сравнив ее с "порталом в другое измерение".

На фото, сделанном космическим телескопом "Хаббл", галактика NGC 4380 выглядит как явление из фантастического фильма: она похожа на "портал в другое измерение".

На самом деле, ничего фантастического в этом нет. NGC 4380 - обычная спиральная галактика в созвездии Дева: она входит в одноименное скопление. NGC 4380 открыл британский астроном Джон Гершель еще в 1826 году.

Спиральные галактики - одни из основных в последовательности Хаббла. Свое название они получили в силу характерных ярких рукавов из звезд, берущих свое начало из балджа - центрального эллипсоидального компонента большой яркости.

Наша родная галактика - Млечный Путь - относится к спиральным галактикам с перемычкой: она выходит из центра и пересекает галактику посередине.

Новый снимок NGC 4380 стал одним из великого множества изображений, полученных космическим телескопом "Хаббл".