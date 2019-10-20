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Стало известно может ли планета превратиться в звезду

Стало известно может ли планета превратиться в звезду
06:08 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Facebook

Новости науки:Ученые объяснили, как планета может превратиться в звезду.

Как известно, в Солнечной системе имеется 8 планет, самая большая из которых — Юпитер, запросто бы могла стать звездой в случае увеличения ее массы на несколько процентов. Несмотря на то, что светимость такой звезды оставляла бы желать лучшего, в нашей Солнечной системе могло бы сосуществовать сразу два светила. Стоит отметить, что подобные “недозвезды” составляют большую часть нашей Вселенной, сильно размывая и без того нечеткую грань между маленькими звездами с низкой температурой и планетами.

Как превратить планету в звезду?

Как утверждает статья, опубликованная в журнале Science, недавнее открытие массивной планеты, которая вращается вокруг небольшой звезды GJ3512 ставит под сомнение наше понимание того, как формируются планеты. Карликовая звезда, чья светимость составляет менее 0,2% от солнечной, находится на расстоянии 30 световых лет. Такие холодные и крайне тусклые объекты на самом деле являются самыми распространенными звездами в галактике, хотя и являются при этом наиболее трудноразличимыми звездами на ночном небе. Планеты, расположенные рядом с такими звездами, весьма трудно обнаружить даже методом “допплеровского сдвига”, широко применяемого в астрономии. Применение данного метода основано на обнаружении смещения длины волны звездного света на крошечную величину, когда невидимая планета вращается, подтягивая звезду туда и обратно.

Планета под названием GJ3512b является довольно крупным газовым гигантом, обращающимся по 204-дневной эллиптической орбите вокруг своей звезды. Масса этого далекого мира составляет по меньшей мере половину массы Юпитера, а его диаметр, вероятно, составляет приблизительно 70% от диаметра звезды, вокруг которой она вращается. Таким образом, GJ3512b является одной из крупнейших известных планет, которые вращаются вокруг маленькой звезды по широкой орбите, что создает проблему для понимания того, как она сформировалась.

Считается, что Солнечная система берет начало из так называемого «протопланетного диска» — облака, состоящего из плотного газа и пыли в результате взрыва сверхновой. При этом,первыми образовались планеты-газовые гиганты, чьи скалистые ледяные ядра были созданы скоплением меньших по размеру тел во внешних областях протопланетного диска. Когда ядра достигли примерно десяти земных масс, они смогли окружить себя водородно-гелевой оболочкой, которая образовала атмосферу современных планет-гигантов, таких как Юпитер и Сатурн.

Вместе с тем, обнаруженные в большом количестве “горячие Юпитеры”, которые располагаются на близких орбитах к своим родительским звездам, показывают, что способ их формирования ничем не отличается от вышеописанного, что ставит в тупик современных исследователей, ведь протопланетный диск красного карлика вряд ли имел достаточно материала для формирования планет-гигантов.

Альтернативный сценарий происхождения планет, вероятно, произошел в случае с GJ3512b. В данном случае планета могла образоваться в результате прямого фрагментирования протопланетного диска, при котором его часть разрушается и конденсируется даже без необходимости накапливаться путем соединения более мелких пород. Иными словами, планета GJ3512b могла сформироваться тем же путем, что и сами звезды.

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Открытие этой уникальной системы создает множество вопросов относительно разницы между коричневыми карликовыми звездами и планетами, ведь получается, что звезды и планеты отличаются между собой только массой. Если так, то может ли планета превратиться в звезду?

Представьте себе, может. В том случае, если в протопланетном облаке, окружающем новорожденную звезду, найдется достаточное количество строительного материала, то планета действительно может превратиться и в звезду, размером с Солнце или даже в голубого гиганта, размером с Сириус. Существует теория о том, что Юпитер можно превратить в звезду путем добавления к нему некоторой дополнительной массы, которая спровоцирует начало термоядерного синтеза в недрах планеты. Однако для чего нам это нужно делать и нужно ли вообще — время покажет.

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Космос, Звезда, Планета, Красный карлик.
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