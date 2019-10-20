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Внеземная жизнь: есть ли живые организмы на экзолуне

Внеземная жизнь: есть ли живые организмы на экзолуне
06:21 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Facebook

Новости науки:Вероятность присутствия жизни на экзолуне невероятно высока.

Открытие новой экзопланеты сегодня больше не является важной новостью. С момента обнаружения первой планеты вне Солнечной системы прошло уже практически 25 лет, во время которых было найдено более 4000 планет, вращающихся вокруг чужих звезд. Вместе с тем, ученые уверены, что в нашей галактике планет даже больше, чем звезд, а если учесть, что у большинства таких планет есть спутники, то вероятность зарождения жизни на хотя бы одном из этих небесных тел представляется нам невероятно высокой.

Может ли возникнуть жизнь на спутнике экзопланеты?

Если бы инопланетный наблюдатель с помощью телескопа смог бы увидеть нашу Солнечную систему, то он наверняка бы подумал, что в нашей звездной системе имеется только несколько газовых гигантов — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, из-за размеров которых их проще всего обнаружить с большого расстояния. Если учитывать, что сокрушительное давление в атмосфере газовых гигантов делает их малогостеприимными для жизни, то гипотетический наблюдатель вряд ли посчитает Солнечную систему потенциально обитаемым местом. Вместе с тем, у инопланетного наблюдателя вполне может появиться желание поискать жизнь на лунах обнаруженных им планет, которых, как многие из нас знают, в Солнечной системе можно насчитать огромное количество. Если так, то почему бы и нам не начать поиск жизни именно на лунах экзопланет?

Когда в 2017 году была обнаружена первая экзолуна Kepler-1625b, вращающаяся вокруг газового гиганта, открытие произвело настоящий фурор в научном мире, заставив пересмотреть предыдущие убеждения астрономов об обнаружении экзопланет и их лун.

Земные аналоги, вращающиеся вокруг солнцеподобных звезд, очень трудно обнаружить даже с помощью больших телескопов. Задача становится немного проще, если родительская звезда менее массивна, однако в этом случае планета должна находиться ближе к звезде, чтобы быть достаточно теплой и иметь возможность сохранять воду в жидком состоянии. Расположенная близко к звезде планета имеет все шансы стать гравитационно захваченным объектом из-за мощного притяжения своей звезды, рискуя превратиться в безжизненный камень с навечно повернутой к Солнцу поджаренной стороной. Вместе с тем, газовые гиганты, вращающиеся вокруг солнцеподобных звезд, вполне могут иметь скалистые луны, которые могут быть наиболее вероятными местами для поиска жизни.

Когда в 2018 году два астронома из Колумбийского университета сообщили о первом предварительном наблюдении экзоспутника, вращающегося вокруг планеты, расположенной вне Солнечной системы, ученые были поражены размерами открытой ими луны. Так, экзолуна, вращающаяся вокруг планеты Kepler-1625b, является намного массивнее любой открытой луны, найденной в Солнечной системе. Обнаруженный объект имеет массу, подобную Нептуну, и вращается вокруг планеты, похожей по размеру на Юпитер.

Как известно, спутники таких планет, как Юпитер и Сатурн, имеют массу всего в несколько процентов от массы Земли. Однако новая экзолуна имеет размеры почти в тысячу раз больше соответствующих ей тел нашей Солнечной системы, даже таких больших лун, как Ганимед и Титан, которые вращаются вокруг Юпитера и Сатурна. Очень трудно объяснить образование такого крупного спутника, используя современные модели формирования Луны, однако ученые считают, что обнаруженная экзолуна представляет собой захваченный более крупной планетой объект.

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Рассматриваемая в этом контексте, захваченная планета вряд ли будет пригодна для жизни. Дело в том, что большие и тяжелые планеты не имеют какой-либо поверхности, за исключением твердого ледяного ядра, как на Уране и Нептуне. Из-за того, что изучение ядер планет-гигантов очень затруднено из-за колоссального давления огромных масс водорода и гелия, изучение свойств обнаруженной экзолуны может помочь исследователям понять то, как выглядел Юпитер миллиарды лет назад, еще до того, как он сумел приобрести свои современные размеры.

Несмотря на то, что система Kepler-1625 расположена на расстоянии 4000 световых лет от Солнца, обнаружение вращающейся вокруг этой далекой звезды планеты и ее гигантского экзоспутника, является настоящей победой современных технологий. Со временем, когда возможности телескопов будут значительно расширены, есть большая вероятность того, что в обнаруженной системе вполне может быть найдено еще большее количество экзолун.

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НАСА, Космос, Ученые, Экзолуна.
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