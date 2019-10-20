Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Зеленского пригласили на церемонию интронизации императора Японии
Зеленского пригласили на церемонию интронизации императора Японии
Кабмин одобрил назначение глав ряда ОГА
Кабмин одобрил назначение глав ряда ОГА
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского императора (Фото)
Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского императора (Фото)

Был создан чехол для телефоне, который реагирует на прикосновения

Был создан чехол для телефоне, который реагирует на прикосновения
19:10 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:По внешнему виду материал напоминает человеческую кожу.

Ученые из Университета Бристоля, исследовательского центра Telecomm ParisTech и Университета Сорбонны (Франция) разработали интерфейс Skin-On, выполненный из синтетической кожи и способный реагировать на щекотку, скручивание и щипки. Целью инженеров было разрушить барьер между человеком и гаджетом и создать "идеальный интерфейс, который станет “оболочкой” для электронных устройств", позволяющей людям взаимодействовать между собой и передавать информацию более естественным способом, нежели нажатие на кнопки "бездушного" смартфона.

Мембрану, пугающе напоминающую человеческую кожу, можно наклеить, например, на смартфон, сенсорную панель или умные часы, сообщает издание Popular Mechanics. Специалисты нанесли силиконовый текстурный "эпидермис" поверх слоя нитей электрода, который, в свою очередь, расположен над силиконовым слоем "гиподермы" толщиной в десять миллиметров. 

После того как электроды припаяли к платформе аппаратного считывания, Skin-On смог почувствовать "захват" пользователя или, к примеру, сдавливание рукой. Более того, "чехол" реагировал на легкое щекотание или поглаживание.

"Одно из главных назначений смартфонов - опосредованное общение при помощи текста, аудио, видео и так далее. Мы создали приложение для обмена сообщениями, в котором пользователи могут выражать свои тактильные эмоции на искусственной коже. Интенсивность прикосновения контролирует размер и “настроение” смайликов. Сильная хватка передает гнев, в то время как щекотка выдает смеющиеся смайлики, а постукивание - удивленные", - рассказал Марк Тейсьер (Marc Teyssier), ведущий автор исследования.

Наушники AirPods Pro от Apple появятся в продаже уже в этом месяце

"Есть много работ, пытающихся дополнить человека частями машин, но мы решились взглянуть с другой стороны и попытались сделать гаджеты, которые мы используем каждый день, более похожими на нас, людей", - добавила Энн Роудо (Anne Roudaut), профессор кафедры взаимодействия человека и компьютера Университета Бристоля.

Интерфейс Skin-On официально представят на 32-м симпозиуме по программному обеспечению и технологиям пользовательского интерфейса Association for Computing Machinery, который пройдет в Новом Орлеане (США) с 20 по 23 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ученые, Инженеры, Новинки, Чехол, Telecomm ParisTech.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ГПУ не нашла доказательств вины Порошенко
02 Экс-советник Трампа рассказал, куда делись деньги Януковича
03 Крупный тектонический разлом "проснулся" впервые за 500 лет
04 НБУ хочет провести очистку украинских банков от неработающих кредитов
05 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Золотое и Орехово попали под обстрел
День в ООС: Золотое и Орехово попали под обстрел
Тепло до +25°: синоптики дали прогноз на неделю
Тепло до +25°: синоптики дали прогноз на неделю
Назначен новый и.о. главы НАПК: кого выбрал Кабмин
Назначен новый и.о. главы НАПК: кого выбрал Кабмин
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: Монатик и Юрий Ткач станут звездными гостями на проекте
"Танцы со звездами 2019": Монатик и Юрий Ткач станут звездными гостями на проекте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь