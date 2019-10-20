Был создан чехол для телефоне, который реагирует на прикосновения

Новости науки:По внешнему виду материал напоминает человеческую кожу.

Ученые из Университета Бристоля, исследовательского центра Telecomm ParisTech и Университета Сорбонны (Франция) разработали интерфейс Skin-On, выполненный из синтетической кожи и способный реагировать на щекотку, скручивание и щипки. Целью инженеров было разрушить барьер между человеком и гаджетом и создать "идеальный интерфейс, который станет “оболочкой” для электронных устройств", позволяющей людям взаимодействовать между собой и передавать информацию более естественным способом, нежели нажатие на кнопки "бездушного" смартфона.

Мембрану, пугающе напоминающую человеческую кожу, можно наклеить, например, на смартфон, сенсорную панель или умные часы, сообщает издание Popular Mechanics. Специалисты нанесли силиконовый текстурный "эпидермис" поверх слоя нитей электрода, который, в свою очередь, расположен над силиконовым слоем "гиподермы" толщиной в десять миллиметров.

После того как электроды припаяли к платформе аппаратного считывания, Skin-On смог почувствовать "захват" пользователя или, к примеру, сдавливание рукой. Более того, "чехол" реагировал на легкое щекотание или поглаживание.

"Одно из главных назначений смартфонов - опосредованное общение при помощи текста, аудио, видео и так далее. Мы создали приложение для обмена сообщениями, в котором пользователи могут выражать свои тактильные эмоции на искусственной коже. Интенсивность прикосновения контролирует размер и “настроение” смайликов. Сильная хватка передает гнев, в то время как щекотка выдает смеющиеся смайлики, а постукивание - удивленные", - рассказал Марк Тейсьер (Marc Teyssier), ведущий автор исследования.

"Есть много работ, пытающихся дополнить человека частями машин, но мы решились взглянуть с другой стороны и попытались сделать гаджеты, которые мы используем каждый день, более похожими на нас, людей", - добавила Энн Роудо (Anne Roudaut), профессор кафедры взаимодействия человека и компьютера Университета Бристоля.

Интерфейс Skin-On официально представят на 32-м симпозиуме по программному обеспечению и технологиям пользовательского интерфейса Association for Computing Machinery, который пройдет в Новом Орлеане (США) с 20 по 23 октября.