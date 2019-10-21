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Стало известно, как появляются самые мощные магниты во Вселенной

Стало известно, как появляются самые мощные магниты во Вселенной
06:01 Сегодня Телеграф dailytechinfo.org Фото: pinterest.com

Новости науки:Магнетары - нейтронные звезды, самые сильные магниты во Вселенной.

Известно, что источниками самых сильных магнитных полей во Вселенной являются магнетары, один и видов нейтронных звезд. И недавно ученым наконец удалось выяснить то, как появляются на свет эти чрезвычайно необычные и странные объекты. Проведенные масштабные и сложные компьютерные моделирования показали, что столкновение двух звезд определенных типов может породить массивную звезду с особенно сильным собственным магнитным полем. И когда эта звезда завершит свой жизненный цикл взрывом сверхновой, она оставит за собой нейтронную звезду, обладающую исключительно мощным магнитным полем.

"У магнетаров, как известно, имеются самые сильные магнитные поля во Вселенной - в сто миллионов раз больше, чем сила самых сильных магнитных полей, когда-либо искусственно созданными людьми" - рассказывает Фридрих Репке (Friedrich Ropke), астрофизик из Гейдельбергского института теоретических исследований, Германия.

Все сказанное чуть выше является уже далеко не новой идеей, но только недавно ученым удалось получить убедительные доказательства ее правоты. Главным объектом компьютерного моделирования была магнитная звезда Tau Scorpii, расположенная на удалении 500 световых лет от Земли и масса которой в 15 раз превышает массу Солнца. Отметим, что ученым-астрофизикам уже удалось идентифицировать, что звезда Tau Scorpii является результатом слияния двух звезд, и сейчас используя новое программное обеспечение AREPO для динамического моделирования, ученые провели анализ процессов и явлений, наблюдаемых в той части космоса.

Результаты работы алгоритма AREPO показали, что "буря" возникшая во время слияния двух звезд, могла породить магнитные поля, которые намагнитили большую звезду, получившуюся в результате слияния. И теперь эта звезда сама создает магнитные поля, параметры которых весьма схожи с тем, что наблюдается в районе реальной звезды.

Когда такие массивные магнитные звезды, как Tau Scorpii, взрываются сверхновой, они оставляют за собой магнетары. Природа магнетаров остается пока тайной для ученых, они совершенно не знают, почему они периодически генерируют "извержения магнитной энергии", которые длятся по нескольку часов, прежде чем все возвращается к норме.

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Отметим, что случая слияния звезд являются достаточно частыми, около 10 процентов массивных звезд в Млечном пути образовались именно таким образом. А подходящие для возникновения магнитных звезд условия возникают еще в 10 процентах случаев слияния звезд. Поэтому у ученых-астрофизиков нет недостатка в материале для исследований, однако, необходимые для этого всего вычислительные мощности стали доступны лишь в последнее время, что сразу же дало положительные результаты.

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Все по теме:

Взрыв, Звезда, Магнит, Слияние, Магнетар, Сверхновая, Нейтронная, Tau Scorpii.
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