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Китай запустит частную многоразовую ракету-носитель

Китай запустит частную многоразовую ракету-носитель
10:30 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости науки:Ракета, получившая название "Гипербола-2", будет запущена впервые в 2021 году.

Сообщается, что ракета Гипербола-2 со взлетной массой 90 тонн способна отправить на околоземную орбиту 1,9 тонны полезной нагрузки.

Данная ракета была разработана частным разработчиком ракет i-Space, который базируется в Пекине. По словам  замгендиректора по технологиям данной компании, новая ракета-носитель не только сможет удовлетворить растущий спрос на запуск малых и средних спутников, но и конечно же поможет в предоставлении услуг экстренных запусков.

В Пекине на форуме Чжунгуаньцунь-2019 впервые представили китайскую ракету-носитель многоразового использования, работающую на жидком кислородно-метановом топливе. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

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"Ракета, получившая название Гипербола-2 (Hyperbola-2), будет запущена впервые в 2021 году. Это может восполнить нехватку многоразовых ракет с жидкостным ракетным двигателем в Китае", – говорится в сообщении.

Также известно, что такая ракета-носитель имеет низкую стоимость и высокую надежность и может обеспечить высококачественные запуски спутников, – заявил Дун Яньминь.

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Все по теме:

Китай, Технологии, Ракета, Техно, Ракета-носитель, Гипербола-2, Hyperbola-2.
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