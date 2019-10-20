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Американо-украинскую ракету Beta могут снабдить двигателем AR1

Американо-украинскую ракету Beta могут снабдить двигателем AR1
03:17 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости науки:Ракета-носитель от компании Firefly Aerospace может получить двигатель AR1.

Компания Firefly Aerospace заявила, что сотрудничает с Aerojet Rocketdyne с целью повышения возможностей своей будущей ракеты-носителя Beta и рассматривает двигатель AR1 Aerojet Rocketdyne для нее.

В пресс-релизе Aerojet Rocketdyne и Firefly заявили, что будут сотрудничать по нескольким направлениям, в том числе Orbital Transfer Vehicle, который предполагает доставку спутников на низкую околоземную орбиту. Компании заявили, что объединят усилия для работы на рынке коммерческих запусков и выполнения задач для государства, включая вопросы, связанные с национальной безопасностью.

«Мы воспользуемся преимуществами зрелой конструкции ракеты-носителя от Firefly, передовыми двигательными установками Aerojet Rocketdyne и технологическими возможностями мирового класса обеих компаний», — заявила генеральный директор Aerojet Rocketdyne Эйлин Дрейк (Eileen Drake).

Отметим также, что в своем интервью Марк Уотт (Mark Watt), исполняющий обязанности финансового директора Firefly, сказал, что компания планирует иметь три ракеты-носителя — Alpha, Beta и Gamma.

Firefly Alpha — кислородно-керосиновая ракета легкого класса, способная выводить до 1000 килограммов груза на низкую околоземную орбиту и до 600 килограммов — на солнечно-синхронную. Ранее стало известно, что первый ее запуск запланировали на этот год. Компания Firefly Aerospace уже получила разрешение от ВВС США на использование стартовой площадки SLC-2W на авиабазе Ванденберг.

Ракета Firefly Beta сейчас находится на стадии прототипа. Согласно представленной концепции, носитель будет состоять из нескольких Firefly Alpha и сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 4000 килограммов груза.

AR1 — жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла: в качестве топлива используют керосин, в качестве окислителя — кислород. Ранее его рассматривали в качестве замены для российского РД-180, который США используют на своей ракете Atlas V.

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Firefly Aerospace — частная аэрокосмическая компания, основанная в американском Остине. Заявленная цель — сделать космические запуски дешевле. Из-за затянувшихся проблем компания в 2017 году объявила о банкротстве. После этого ее патенты, лицензионные соглашения и часть других активов выкупил украинский предприниматель Максим Поляков. В 2018 году в украинском городе Днепр был открыт научно-исследовательский центр компании: сообщается, что в его штат входят около 150 человек.

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Двигатель, Ракета-носитель, Aerojet Rocketdyne, AR1.
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