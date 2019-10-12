СМИ: Россия снова отложила запуск ракеты "Ангара"

Перенос запуска связан с тем, что специалисты не успевают закончить подготовительные работы.

Испытательный пуск российской тяжелой ракеты "Ангара" снова отложили. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

По данным российских СМИ, старт перенесен на следующий год, так как закончить все необходимые приготовления до конца 2019 года специалисты уже не успевают. В "Роскосмосе" эту информацию комментировать не стали, указав, что госкорпорация является лишь производителем, а самим запуском занимается Минобороны. Военное ведомство на новость пока никак не отреагировало.

Как отмечается, нынешний перенос стал уже пятым по счету. Испытательный старт сдвигается ежегодно начиная с 2015 года.

"Ангара-А5" — российская ракета-носитель тяжёлого класса семейства "Ангара", тяжёлая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

Первый и единственный запуск Ангары состоялся 23 декабря 2014 года.