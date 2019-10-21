Обнаружены документы о создании первого в истории многоместного космического корабля

Новости науки:Техническим достижением стало то, что космонавты впервые использовали для посадки спускаемый аппарат: до этого момента система приземления строилась вокруг катапульты.

"Роскосмос" обнародовал документы о первом многоместном космическом аппарате.

Двенадцатого октября 1964 года с космодрома Байконур запустили космический корабль "Восход-1". На его борту находились космонавты Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. Они облетели планету 16 раз и успешно вернулись на Землю.

Сейчас космическое ведомство выложило на своем сайте многочисленные документы, графики, схемы и фотографии, касающиеся первого многоместного космического корабля.

Новые материалы дают представление о том, как именно создавали корабль и кто был ответственен за те или иные решения. В частности, можно найти документ, подписанный главным конструктором ОКБ-1 Сергеем Королевым, в котором рассматривается вариант разработки на базе одноместного "Востока" нового космического аппарата.