Восстановление слуха: создан имплант, способный "починить" повреждения внутреннего уха

Новости науки:Высокоэластичный имплантат точно соответствует искривленной поверхности слухового ствола и может передавать электрические сигналы с высокой нацеленностью.

Ученые из Массачусетского университета и Гарвардской медицинской школы разработали имплантат, который позволит эффективно устранить повреждения внутреннего уха и восстановить слух. Об этом пишет Engadget со ссылкой на сообщение университетов.

Слуховые аппараты часто не помогают людям с повреждениями внутреннего уха, а существующие импланты работают недостаточно эффективно, восстанавливая слух лишь частично — на уровне базового слухового восприятия. Кроме того, они обладают невысокой биосовместимостью.

Исследователи разработали имплант, электроды которого выполнены из биосовместимой платины. Гибкость металлу придает обработка на начальном уровне, а электропроводимость импланту обеспечивает покрытие из силикона.

Устройство уже прошло успешные тестирования на мышах — в ближайшее время исследователи намерены начать тестирование разработки на людях.