Такие же: чем похожи экзопланеты и Земля

Новости науки:Экзопланеты оказались похожи на Землю по химическому составу.

Новый метод анализа останков экзопланет, предложенный астрофизиками из Калифорнийского университета, показал, что по химическому составу такие объекты похожи на Землю. В частности, в них содержалось железо, что свидетельствует о наличии на них кислорода. Исследование опубликовано в журнале Science.

Белые карлики — это относительно холодные, тусклые остатки звездных тел, таких как наше Солнце. Когда у звезды заканчиваются запасы ядерного топлива, она раздувается и превращается в огромный красный гигант, а затем сбрасывает внешние слои. Когда этот процесс завершается, от звезды остается только небольшое сверхплотное ядро, которое астрономы называют белым карликом.

При гибели звезды и превращении ее в белого карлика гибнут и все находящиеся в системе объекты — в том числе и экзопланеты. Оставшиеся после них обломки и пыль падают на белого карлика и сгорают.

Исследователи изучили шесть белых карликов, удаленных от Земли на расстояние от 200 до 665 световых лет. Все спектры оказались загрязненными элементами экзопланет — это позволило исследователям изучить их состав.

Всякий раз, когда тело приближается к нему очень близко, белый карлик полностью его уничтожает, а пыль и осколки падают и оседают на него. Белые карлики — единственный способ, которым можно измерить состав каменных планет напрямую. Если бы я просто посмотрела на эту звезду, я бы ожидала увидеть водород и гелий. Но в этих данных я также вижу другие элементы, такие как кремний, магний, углерод и кислород — материал, который скапливался на белых карликах от тел, которые вращались вокруг них, - Александра Дойл, ведущий автор исследования