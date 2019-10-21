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Важный шаг: у угрей обнаружена "магнитная память"

Важный шаг: у угрей обнаружена "магнитная память"
19:42 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи нашли первые доказательства того, что рыба способна формировать и сохранять магнитную память о водных потоках.

Исследование, проведенное учеными из Розенштильской школы и Института морских исследований в Норвегии, показало, что стеклянные угри используют свой "магнитный компас" для того, чтобы запомнить направления течений. Ученые отметили, что это важный шаг для расширения знаний об ориентационных механизмах, которые используют рыбы для миграции.

Команда ученых изучала устройство памяти на более двухстах стеклянных угрях в устьях разных рек норвежского архипелага Эустеволл. Для этого рыб поместили в специальную лабораторию, где развернули магнитный север, чтобы понаблюдать за их ориентированием. Все двести угрей ориентировались на магнитное направление преобладающего приливно-отливного течения в том устье, где они были пойманы. Они помнили об этих направлениях даже спустя несколько недель.

"Это важный шаг для понимания миграционного поведения стеклянных угрей и расширения знаний об ориентационных механизмах, которые используют рыбы для миграции", — отмечает Алессандро Креши, аспирант кафедры морских и атмосферных исследований Университета Майами. "Результаты исследования говорят о том, что крохотные угри могут выполнять очень сложные задачи, и подтверждают ранее сделанные предположения о наличии у них магнитного компаса".

Рыбы тоже чувствуют боль: так ли это

Европейский угорь — мигрирующий вид рыб, пересекающий Атлантику дважды в течение жизни. Рыба ночью охотится на прибрежном мелководье, хотя хватает приманку и днем, если она в непосредственной близости. Питается личинками насекомых, моллюсками, лягушками, мелкой рыбой. В 2008 году был включен в Красную книгу МСОП, как вид «на грани исчезновения».

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Исследование, Рыба, Наука, Рыбы, магнитная память.
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