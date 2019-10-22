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Компания Firefly будет использовать разработки Rocketdyne для своих ракет

Компания Firefly будет использовать разработки Rocketdyne для своих ракет
08:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости науки:Компания является международным лидером на рынке ракетных двигателей.

Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace украинца Макса Полякова подписала договор о сотрудничестве с бывшим подразделением Boeing – Aerojet Rocketdyne. 

Как сообщает SpaceNews, ракета Firefly Alpha будет оснащена компонентами по 3-д от Aerojet на своих двигателях первой ступени Reaver. Запуск Alpha запланировали на первый квартал 2020 года.

Для другой ракеты, Beta, Firefly рассматривает установку двигателя AR1 от Aerojet.

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По словам Марка Уатта, партнера Noosphere Ventures, в которую входит Firefly, компания планирует запуск трех различных ракет-носителей: Alpha, Beta и Gamma. Alpha предназначена для запуска на низкую околоземную орбиту малых спутников с грузоподъемностью до тонны, Beta с нагрузкой до 4 тонн и Gamma – многоразовый космический самолет для запуска ракет с орбиты.

Firefly и Rocketdyne также планируют использовать на коммерческих и государственных рынках, включая проекты, связанные с вопросами национальной безопасности.

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Ракеты, Наука, Компания, Firefly, Компания Firefly, Rocketdyne.
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