Компания Firefly будет использовать разработки Rocketdyne для своих ракет

Новости науки:Компания является международным лидером на рынке ракетных двигателей.

Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace украинца Макса Полякова подписала договор о сотрудничестве с бывшим подразделением Boeing – Aerojet Rocketdyne.

Как сообщает SpaceNews, ракета Firefly Alpha будет оснащена компонентами по 3-д от Aerojet на своих двигателях первой ступени Reaver. Запуск Alpha запланировали на первый квартал 2020 года.

Для другой ракеты, Beta, Firefly рассматривает установку двигателя AR1 от Aerojet.

По словам Марка Уатта, партнера Noosphere Ventures, в которую входит Firefly, компания планирует запуск трех различных ракет-носителей: Alpha, Beta и Gamma. Alpha предназначена для запуска на низкую околоземную орбиту малых спутников с грузоподъемностью до тонны, Beta с нагрузкой до 4 тонн и Gamma – многоразовый космический самолет для запуска ракет с орбиты.

Firefly и Rocketdyne также планируют использовать на коммерческих и государственных рынках, включая проекты, связанные с вопросами национальной безопасности.