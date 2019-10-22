В Египте открыли 30 нетронутых саркофагов с мумиями (Видео)

Новости науки:19 октября власти Египта раскрыли 30 древних саркофагов с мумиями жрецов и жриц, обнаруженных в Луксоре.

Эта археологическая находка стала крупнейшей в Египте с XIX века.

На территории некрополя Аль-Асасиф в Луксоре (Египет) археологи обнаружили уникальную гробницу с 30 древними деревянными саркофагами, внутри которых были нетронутые и отлично сохранившиеся мумии возрастом в три тысячи лет.

Министерство древностей официально представило находку на пресс-конференции. Саркофаги были выставлены перед храмом Хатшепсут в Долине Царей.

Как рассказал журналистам Мустафа Вазири, глава Высшего совета древностей, это открытие стало крупнейшим, сделанным в Египте за последние 100 с лишним лет, — к тому же находка принадлежит именно египетским археологам, а не иностранцам.

В саркофагах покоились тела мужчин, женщин, а также двоих детей. Хотя мумии были полностью завернуты в ткань, их пол можно определить по положению рук на саркофагах.

Древние гробы были запечатаны, сложены друг на друга и расположены в два ряда. Они украшены сложной резьбой и рисунками, в том числе древнеегипетских богов, а также иероглифами и сценами из Книги мертвых.

Как сообщили специалисты, скорее всего, тайник с саркофагами был спрятан, чтобы уберечь их от грабителей: гробы обнаружили в песке, на глубине метра. Первый саркофаг обнаружили потому, что его верхушка чуть торчала из-под земли. Когда археологи начали раскопки, они нашли еще 17 саркофагов, а потом еще 12.

Мумии планируют отреставрировать и передать в Большой египетский музей недалеко от пирамид Гизы в 2020 году.