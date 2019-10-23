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Среда, 23.10.2019
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Названа дата высадки первого человека на Марс

Названа дата высадки первого человека на Марс
12:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости науки:До 2028 года Джим Брайденстайн ожидает, что им удастся "закрепиться" на спутнике для длительного пребывания людей на Луне.

Недавно NASA представила новые скафандры для полета на Луну и Марс. Теперь же, глава космического агентства Джим Брайденстайн на ежегодном Международном конгрессе астронавтики объявил дату высадки первого человека на Марс.

Когда полетит первая экспедиция на Марс? Во время встречи руководителей космических агентств разных стран им задали вопрос о сроках высадки человека на Марс, сообщает Tech Crunch.

По словам Джима Брайденстайна, если все страны объединятся для достижения этой цели, то человек сможет ступить на поверхность Марса уже к 2035 году.

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Если мы ускоряем высадку на Луну, то мы ускоряем и высадку на Марс. Если бы у нас было достаточно денег, я бы предположил, что мы сможем сделать это до 2035 года, – отметил глава NASA, обращаясь к коллегам из космических агентств других стран.

Ближайшие планы NASA. Нынешним приоритетом для NASA является программа "Артемида", в рамках которой группу астронавтов отправят на Луну в 2024 году. 

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НАСА, Космос, Марс, Наука, Высадка на Марс, Высадка человека на Марс.
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