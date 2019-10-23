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Среда, 23.10.2019
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На Землю летит опасный астероид
На Землю летит опасный астероид

На Землю летит опасный астероид

На Землю летит опасный астероид
14:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay

Новости науки:В октябре 2022 года аппарат DART столкнется с 170-метровым астероидом на расстоянии в несколько миллионов километроах до Земли.

Астероид 1998 HL1 приблизится к Земле на минимальное расстояние. Это случится 25 октября. Его диаметр составляет 440 до 990 метров, поэтому его относят к классу потенциально опасного.

Стоит ли волноваться? Как сообщается, ссылаясь на комментарии экспертов, угрозы столкновения нет. Минимальное расстояние этого астероида к орбите Земли тогда составит 6,2 миллиона километров. Это в 16 раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны.

Скорость астероида составляет 11,2 км /сек. В следующий раз 1998 HL1 сблизится с Землей в 2 051 году. Но и в этом случае шанс столкновения с Землей минимальный.

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Когда пролетит? На минимальное расстояние 1998 HL1 сблизится с Землей 25 октября в 20:00 по киевскому времени. За астероидом можно будет следить онлайн по ссылке virtualtelescope.eu.

Кстати, NASA подписало контракт с частной ракетостроительной компанией SpaceX по запуску космического аппарата DART. Это устройство должно уничтожать потенциально опасные для Земли астероиды. 

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Земля, Космос, Наука, Астероид, Опасный астероид.
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