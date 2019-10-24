Китайский зонд Чанъэ-4 возобновил работу на Луне

Новости науки:Китай планирует отправить свою первую пилотируемую миссию на Луну в ближайшее десятилетие.

Известно, что посадочный модуль и луноход находились в спящем режиме в течение лунной ночи из-за нехватки солнечной энергии.

Луноход китайского космического зонда Чанъэ-4 возобновили работу на 11-й лунный день на обратной стороне Луны после спящего режима в холодную ночь. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Центр лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении (CNSA) в среду, 23 октября.

Отмечается, что посадочный модуль зонда возобновил работу сегодня в 5:11 утра по пекинскому времени, а Юйту-2 (Нефритовый заяц-2), луноход космического аппарата, начал свою работу во вторник, 22 октября в 11:45 утра. Они оба сейчас находятся в нормальном рабочем состоянии.

Также известно, что лунный день длится примерно 14 земных суток, и такая же продолжительность у лунной ночи. Из-за нехватки солнечной энергии посадочный модуль и луноход переходят в спящий режим в течение лунной ночи.

Луноход Юйту-2 преодолел путь около 290 метров по Луне, для того чтобы провести научные исследования неизведанной территории естественного спутника Земли.

Как сообщалось ранее, китайский зонд Чанъэ-4 был запущен 8 декабря 2018 года. А в январе этого года он совершил первую в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны – в районе кратера Фон Карман Бассейна Южный полюс – Эйткен.

Чанъэ − это имя китайской мифической богини, живущей на Луне. В рамках миссии Чанъэ-3 космический зонд без экипажа совершил посадку на Луну в 2013 году.