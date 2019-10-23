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Среда, 23.10.2019
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Загадка таинственного "геля" на обратной стороне Луны раскрыта (Фото)

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Загадка таинственного "геля" на обратной стороне Луны раскрыта (Фото)
20:10 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:"Гелеподобная субстанция" оказалась совсем не гелем, а минералом.

В январе 2019 года китайский зонд Chang’e 4 совершил первую в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны и с борта спускаемого модуля на поверхность выбрался луноход Yutu-2. А в августе китайское англоязычное издание Our Space через свои страницы в соцсети Weibo обнародовало необычные снимки, полученные главной камерой лунохода. На дне небольшого кратера аппарат сфотографировал участок, покрытый необычной, отличающейся от окружающего реголита субстанцией, которую в Our Space описали как "гелеподобную".

Находка тут же стала "горячей" темой мировых СМИ и возбудила активные обсуждения у публики. Аппарат исследовал "гель" разными инструментами и с большой осторожностью, стараясь не застрять на склоне кратера. На днях корреспонденты Our Space опубликовали новые изображения субстанции, которая для специалистов оказалась не такой уж таинственной.

Space.Com ссылается на мнение исследователя Луны Клайва Нила (Clive Neal) из американского Университета Нотр-Дам. По его словам, новые кадры лишь подтверждают уже высказанные предположения о том, что загадочный "гель" представляет собой не что иное, как стекловидные импактиты - минералы, спекшиеся в результате удара упавшего на поверхность Луны метеорита. По-видимости, он и образовал кратер. 

Блестящий материал на дне небольшого кратера

Еще в 1972 году участвовавший в полете миссии Apollo 17 астронавт и геолог Харрисон Шмитт доставил на Землю образец, содержащий такое "ударное стекло" (образец 70019). Темный, оплавленный, блестящий материал действительно легко принять за что-то текучее. Это показал и исследователь из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Ден Мориарти (Dan Moriarty), который обработал и изучил попавшие в Сеть снимки лунохода Yutu-2.

 Изображение после обесцвечивания и усиления контраста

Названа дата высадки первого человека на Марс

"Форма этих образцов идентична окружающим фрагментам, что указывает на их общее происхождение. Они были разломаны и оплавлены ударами о лунную поверхность, - говорит Мориарти. - Но мы определенно имеем дело с камнем".

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Луна, Фото, Спутник Земли, Yutu-2, Chang’e 4.
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