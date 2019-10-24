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Обнаружен основной механизм развития рака молочной железы

Обнаружен основной механизм развития рака молочной железы
17:12 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Фермент, известный как "киназа рака груди", разрушает важный регуляторный белок, запуская цепь онкогенных процессов.

Ученые из Института медицинских исследований Стоуэрса в США провели эксперименты на клеточных линиях молочной железы человека и выяснили новые подробности о белках, которые вовлечены в процесс образования опухолей и метастазирования при раке груди. Статья о результатах исследования опубликована в издании Science Advances.

Одним из маркеров онкологического процесса в молочной железе является фермент BRK - белковая тирозинкиназа, также известная как "киназа рака груди". BRK обнаруживают в образцах 85% пациентов с этим заболеванием. "Мы уже давно знаем, что [ген, кодирующий] BRK функционирует как онкоген и способен вызывать рак молочной железы при мутации или ненормальной экспрессии, - говорит Сайем Миах, один из авторов работы. - Мы хотим знать, может ли BRK самостоятельно управлять развитием рака молочной железы, и если да, то каков механизм процесса".

Изучая функции "киназы рака груди", ученые обнаружили, что этот фермент отрицательно влияет на белок SMAD4. Молекула SMAD4 выполняет функции медиатора между внеклеточными факторами роста и генами внутри клетки. Этот белок - негативный регулятор метастатического потенциала, и предотвращает образование опухолей. 

При раке молочной железы SMAD4 часто становится неактивным. Исследователи выяснили, что причиной этого является именно киназа BRK. Фермент фосфорилирует молекулу медиатора, в результате чего SMAD4 становится мишенью для протеасомы - белкового комплекса, который разрушает поврежденные и ненужные белки, разрывая пептидные связи.

BRK-опосредованная деградация белка SMAD4 вызывает подавление опухолевого супрессорного гена FRK, который активно экспрессируется во время G1- и S-фаз клеточного цикла, тормозя рост и предотвращая превращение клеток в раковые. Отсутствие SMAD4 также приводит к увеличению синтеза факторов транскрипции семейств Snail и Slug. Эти молекулы играют важную роль в эпителиально-мезенхимальном переходе клеток - процессе, который в норме наблюдается при развитии эмбриона и заживлении ран, но может приобретать патологические черты и приводить к фиброзу (разрастанию соединительной ткани) и появлению опухолей.

Основные признаки рака груди, которые обязывают обратиться к маммологу

Результаты работы очень важны для понимания молекулярных процессов, лежащих в основе рака молочной железы. Теперь ученые попробуют найти другие молекулы, вовлеченные в разрушение SMAD4, подавление гена FRK и высвобождение факторов транскрипции. "Если мы сможем еще больше расширить наше понимание этой белковой цепи, это поможет выявить новые цели для лечения метастатического рака", - уверен Сайем Миах.

Ранее американские ученые предложили лечить рак груди при помощи замораживания клеток углекислым газом, а исследователи из Швейцарии обнаружили вещество, предотвращающее распространение метастазов при раке груди.

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Рак, Ученые, Наука, Онко, Рак груди, Фермент, Развитие рака груди.
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