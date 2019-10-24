Палеонтологам удалось обнаружить останки самого древнего четвероногого

Новости науки:Находка в республике Коми позволила ученым восстановить облик и образ жизни первых тетрапод.

Великолепно сохранившийся экземпляр одного из первых тетрапод обнаружила команда ученых из нескольких стран. Статью о находке, сделанной недалеко от города Ухта, авторы опубликовали в Nature.

Тетраподы или четвероногие - надкласс позвоночных, эволюционировавший из тетраподоморфов (отряда древних кистеперых рыб) в девонском геологическом периоде. Именно тетраподы вышли из воды на сушу, став предками амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих.

Внешний вид тетрапод ученые реконструировали по тем родам существ, для которых были найдены хорошо сохранившиеся останки. Это прежде всего Ichthyostega и Acanthostega, которые известны по почти полным скелетам. Они жили в конце девона, около 360 миллионов лет назад. К сожалению, большинство ранних тетрапод, живших на много миллионов лет раньше, известны только по нескольким фрагментам челюстей или костей конечностей. Таких останков, возрастом до 390 миллионов лет, достаточно, чтобы доказать, что эти ранние тетраподы существовали, но недостаточно, чтобы узнать об их облике и образе жизни больше. Слабое представление о подробностях эволюции ранних четвероногих вызывает сожаление: их возникновение и развитие - одна из самых важных частей биологической истории Земли.

Вид, найденный авторами статьи - большая удача для палеонтологии. Новый тетрапод Parmastega aelidae обитал на территории современной России 372 миллиона лет назад. Этот возраст лишь немногим меньше, чем у большинства самых старых из найденных фрагментов четвероногих.

Останки найдены в сосногорской формации - известняковых отложениях, образовавшихся на месте существовавшей на этом участке тропической прибрежной лагуны. Растворив известняк с помощью уксусной кислоты, ученые получили прекрасно сохранившиеся кости головы и плечевого пояса. Это более 100 костей на данный момент, и их сохранность так хороша, что позволяет создать трехмерную реконструкцию животного.

Parmastega aelidae внешне немного напоминал крокодила: вытянутая голова, приподнятые на верхнюю часть головы глаза, широкая пасть с внушительными зубами. Исследователи обнаружили признаки существования боковой линии - органа чувств для обнаружения вибраций в воде. Это свидетельство водного образа жизни пармастеги: унаследованные от рыбоподобных предков каналы хорошо развиты на нижней челюсти, морде и щеках, но отсутствуют на макушке. Ноздрями, по словам авторов работы, он пользовался не для дыхания. Они несли только обонятельную функцию.

Ученым удалось обнаружить несколько экземпляров, самые крупные из которых имели голову длиной около 27 см. Отсутствие костей середины и задней части тела указывают, по мнению авторов, на хрящеподобный их характер. Скорее всего, они растворились. "Рыбообразие" костей указывает на то, что это не просто один из самых ранних, но и один из самых примитивных тетрапод девона.

Исследователи полагают, что животное проводило время, повиснув в верхнем слое воды и выставив наружу только глаза. Возможно, четвероногое охотилось на дичь, которая неосторожно бродила по краю древней лагуны, например, крупных девонских членистоногих. Хрящи, из которых состояла большая часть скелета этого тетрапода, указывают на то, что он никогда полностью не покидал воду. Эти ткани слишком мягкие, чтобы животное могло полноценно передвигаться по суше. По всей видимости, пармастега не стал нашим предком: вероятно, это была ветвь, эволюционировавшая параллельно ранним амфибиям и рептилиям.