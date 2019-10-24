Скачать
Четверг, 24.10.2019
ЕБРР проинвестировал в Украину более €1 млн и планирует еще
ЕБРР проинвестировал в Украину более €1 млн и планирует еще
Арахамия прошел детектор лжи: результаты
Арахамия прошел детектор лжи: результаты
Динамо - Копенгаген: онлайн-трансляция матча
Динамо - Копенгаген: онлайн-трансляция матча
Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)
Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)

Палеонтологам удалось обнаружить останки самого древнего четвероногого

Палеонтологам удалось обнаружить останки самого древнего четвероногого
21:05 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Находка в республике Коми позволила ученым восстановить облик и образ жизни первых тетрапод.

Великолепно сохранившийся экземпляр одного из первых тетрапод обнаружила команда ученых из нескольких стран. Статью о находке, сделанной недалеко от города Ухта, авторы опубликовали в Nature.

Тетраподы или четвероногие - надкласс позвоночных, эволюционировавший из тетраподоморфов (отряда древних кистеперых рыб) в девонском геологическом периоде. Именно тетраподы вышли из воды на сушу, став предками амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. 

Внешний вид тетрапод ученые реконструировали по тем родам существ, для которых были найдены хорошо сохранившиеся останки. Это прежде всего Ichthyostega и Acanthostega, которые известны по почти полным скелетам. Они жили в конце девона, около 360 миллионов лет назад. К сожалению, большинство ранних тетрапод, живших на много миллионов лет раньше, известны только по нескольким фрагментам челюстей или костей конечностей. Таких останков, возрастом до 390 миллионов лет, достаточно, чтобы доказать, что эти ранние тетраподы существовали, но недостаточно, чтобы узнать об их облике и образе жизни больше. Слабое представление о подробностях эволюции ранних четвероногих вызывает сожаление: их возникновение и развитие - одна из самых важных частей биологической истории Земли.

Вид, найденный авторами статьи - большая удача для палеонтологии. Новый тетрапод Parmastega aelidae обитал на территории современной России 372 миллиона лет назад. Этот возраст лишь немногим меньше, чем у большинства самых старых из найденных фрагментов четвероногих.

Останки найдены в сосногорской формации - известняковых отложениях, образовавшихся на месте существовавшей на этом участке тропической прибрежной лагуны. Растворив известняк с помощью уксусной кислоты, ученые получили прекрасно сохранившиеся кости головы и плечевого пояса. Это более 100 костей на данный момент, и их сохранность так хороша, что позволяет создать трехмерную реконструкцию животного.

Parmastega aelidae внешне немного напоминал крокодила: вытянутая голова, приподнятые на верхнюю часть головы глаза, широкая пасть с внушительными зубами. Исследователи обнаружили признаки существования боковой линии - органа чувств для обнаружения вибраций в воде. Это свидетельство водного образа жизни пармастеги: унаследованные от рыбоподобных предков каналы хорошо развиты на нижней челюсти, морде и щеках, но отсутствуют на макушке. Ноздрями, по словам авторов работы, он пользовался не для дыхания. Они несли только обонятельную функцию.

Обнаружено эффективное средство против вируса гриппа

Ученым удалось обнаружить несколько экземпляров, самые крупные из которых имели голову длиной около 27 см. Отсутствие костей середины и задней части тела указывают, по мнению авторов, на хрящеподобный их характер. Скорее всего, они растворились. "Рыбообразие" костей указывает на то, что это не просто один из самых ранних, но и один из самых примитивных тетрапод девона.

Исследователи полагают, что животное проводило время, повиснув в верхнем слое воды и выставив наружу только глаза. Возможно, четвероногое охотилось на дичь, которая неосторожно бродила по краю древней лагуны, например, крупных девонских членистоногих. Хрящи, из которых состояла большая часть скелета этого тетрапода, указывают на то, что он никогда полностью не покидал воду. Эти ткани слишком мягкие, чтобы животное могло полноценно передвигаться по суше. По всей видимости, пармастега не стал нашим предком: вероятно, это была ветвь, эволюционировавшая параллельно ранним амфибиям и рептилиям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наука, Рептилии, Древний мир, Амфибии, Четвероногий, Тетрапод.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван овощ, который поможет быстро поправить зрение
02 Лучшие поздравления с Днем рождения на 24 октября
03 Радиоактивные предметы, найденные в Южном, могут быть из Чернобыля
04 Глубже всех: самые глубокие станции метро в мире
05 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НБУ ожидает 50 млрд кубометров газа от &quot;Газпрома&quot;
НБУ ожидает 50 млрд кубометров газа от "Газпрома"
Кравцов предлагает зарядить авто на вокзале в Киеве
Кравцов предлагает зарядить авто на вокзале в Киеве
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Кинофестиваль Киевской недели критики 2019: самые важные фильмы программы (Видео)
Кинофестиваль Киевской недели критики 2019: самые важные фильмы программы (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь