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Пятница, 25.10.2019
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Как в воду канул: в NASA так и не смогли найти место посадки модуля "Викрам"

Как в воду канул: в NASA так и не смогли найти место посадки модуля "Викрам"
02:41 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:НАСА не смогло обнаружить на Луне следов посадки индийского модуля "Викрам".

НАСА не смогло обнаружить следы жесткой посадки на Луне индийского спускаемого модуля "Викрам", который разбился о поверхность спутника 7 сентября 2019 года. Об этом пишет ТАСС.

7 сентября посадочный модуль "Викрам" индийской лунной миссии "Чандраян-2" потерял связь с Землей при посадке на поверхность Луны. Если бы операция прошла успешно, Индия стала бы четвертой страной, посадившей на Луну неповрежденный космический корабль.

Одна из теорий НАСА, почему аппарат не удалось обнаружить, заключается в том, что он лежит в кратере, который находится в тени. Снимки, согласно заявлению агентства, были сделаны в сумерках, когда отбрасываемые тени покрывают большую часть лунной поверхности.

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Кроме того, аппарат может находиться на дне кратера, куда просто не попадает солнечный свет.

Посадочное место модуля находилось примерно в 595 км от Южного полюса Луны. Планируется, что НАСА снова будет исследовать этот участок в октябре, когда освещение станет гораздо более благоприятным.

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"Викрам" должен был приземлиться на плато между кратерами "Симпелий" и "Манцини". Если бы ему удалось это сделать, Индия стала бы первой страной, которая приземлилась на Южном полюсе Луны. Регион вблизи Южного полюса представляет большой экономический и научный интерес. Снимки предыдущих миссий, включая индийскую миссию "Чандраян-1", позволяют предположить, что в затененных кратерах можно найти лед.

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НАСА, Луна, Космос, Чандраян-2, Vikram.
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