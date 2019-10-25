Сталь и бетон выходят из моды: ученые задумались о постройке деревянных небоскребов

Новости науки:Кембриджские химики предложили строить деревянные небоскребы.

Группа химиков Кембриджского университета изучает молекулярное расположение макрофибрилл в клетках древесины. Это позволит укрепить древесину для создания деревянных небоскребов. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Plant Science.

Человечество тысячи лет строило свои дома из древесины. При этом в XX веке древесину заменили бетон и сталь, однако теперь интерес к созданию деревянных домов снова возвращается.

Несмотря на это, свойства древесины не позволяют людям строить высотные здания. Ученые отмечают, что в основном это связано с тем, что люди пока до конца не понимают молекулярное строение древесных волокон.

Новое исследование показало точное расположение макрофибрилл — цилиндрических структур древесины. С помощью этого метода ученые смогут даже различить разные деревья и узнать их молекулярный строй.

Во время изучения макрофибрилл химики применяли технику низкотемпературной сканирующей электронной микроскопии (Cryo-SEM). Через эту систему ученые проанализировали образцы древесины, замороженные до –200 °С. Это позволило наблюдать структуру древовидных клеток на наноуровне.