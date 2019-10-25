Скачать
Пятница, 25.10.2019
"Угрозы независимости": Верховный суд просит Зеленского ветировать закон
"Угрозы независимости": Верховный суд просит Зеленского ветировать закон
Дуда хочет диалога с Зеленским по историческим проблемам
Дуда хочет диалога с Зеленским по историческим проблемам
Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA
Свитолина узнала соперниц по Итоговому турниру WTA
Honor 9X представили на глобальном рынке
Honor 9X представили на глобальном рынке

Высокий уровень образования - лучшая профилактика против алкоголизма

Высокий уровень образования - лучшая профилактика против алкоголизма
15:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Чем больше времени человек потратил на учебу, тем ниже у него риск получить проблемы с алкоголем.

Исследователи из Национального института здравоохранения США установили, что время, потраченное на получение образования, обратно пропорционально риску развития алкогольной зависимости. Статья об этом опубликована в издании Molecular Psychiatry.

Чрезмерное употребление алкоголя - один из главных факторов риска смерти и инвалидности во всем мире. То, как часто, в каком количестве и что именно люди пьют, может иметь важное значение для разработки и совершенствования стратегий коррекции и лечения зависимостей. Предыдущие исследования показали, что уровень образования может определенным образом влиять на употребление алкоголя, но результаты этих работ были противоречивыми.

Для оценки влияния уровня образования на потребление алкоголя авторы исследовали 53 варианта генетических наборов, для которых ранее была определена связь между образованием и любовью к спиртному. Генетические данные, которые использовались в работе, были получены международными консорциумами по геномике в нескольких различных исследованиях.

Обработав данные по 780 тысячам человек, исследователи установили, что дополнительные 3,6 года обучения соответствуют снижению риска развития алкогольной зависимости на 50%. Генетические варианты, которые были связаны с более высоким уровнем образования, не влияли на общий уровень потребления крепких напитков. Однако ученые обнаружили, что определенные генетические особенности, коррелирующие с уровнем образования, связаны с частными проявлениями привычек в употреблении спиртного. Такие связи нашли, например, с частотой употребления шести или более порций алкоголя за один сеанс, частотой потери памяти из-за пьянства и общим количеством выпитых за день напитков.

Некоторые признаки оказались гендер-специфичными. Так, связь между уровнем образования и меньшим потреблением крепких спиртных напитков была более выражена у женщин, а корреляция между образованием и сокращением употребления конкретно пива и сидра более четко проявилась у мужчин.

Обнаружен основной механизм развития рака молочной железы

Один из авторов исследования доктор Фальк Лохофф отмечает, что изученная в работе связь между более низким образованием и большей алкоголизацией может быть хорошей новостью. Уровень образования можно повышать. "Предполагаемый эффект образования на потребление алкоголя  дает возможность предположить, что повышение уровня образования может быть полезной целью для программ по профилактике алкоголизма", - поясняет Лохофф.

Авторы работы предупреждают, что генетические данные, использованные в этом исследовании, были получены от жителей англоязычных стран. Следовательно, применимость результатов к другим государствам может быть ограничена, так что исследование необходимо расширить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алкоголизм, Образование, Наука, Уровень образования, Высокий уровень образования.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
03 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
04 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
05 "Мисс Украина Вселенная 2019": известно имя победительницы и яркие фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Укрсоцбанк&quot; лишился лицензии НБУ: причины
"Укрсоцбанк" лишился лицензии НБУ: причины
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
&quot;Мы календари не сверяли&quot;: Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье
"Мы календари не сверяли": Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь