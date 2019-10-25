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Исследование опровергло факт того, что гаджеты плохо влияют на детей

Исследование опровергло факт того, что гаджеты плохо влияют на детей
21:58 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Психологи Оксфордского института интернета опровергли привычное представление о том, что увлечение мобильными устройствами наносит вред развитию детей.

По мнению исследователя Эндрю Прзыбильски и его коллег, умеренное количество времени, проведенное за экраном, не только не оказывает негативного влияния, но на самом деле полезно для ребенка. 

Результаты исследования основаны на данных от более 35 тысяч детей и их опекунов, собранных в рамках Национального обследования состояния здоровья детей США (NSCH) с июня 2016 года по февраль 2017-го, пишет MIT Technology Review. Психологи обнаружили "умеренную положительную связь", когда дети пользовались гаджетами и/или смотрели телевизор не более 2-х часов в день. А говорить о вреде для здоровья, считает Прзыбильски, можно только когда экранное время превышает 5 часов в день, что противоречит медицинским рекомендациям. 

Новая работа опровергает доминирующее представление о том, что экранное время в подавляющем большинстве случаев может вызывать у детей депрессию, тревогу и суицидальные наклонности. Согласно исследованию, опубликованному психологами Университета Калгари (США) в начале этого года, дети в возрасте 2–5 лет, которые проводят за экранами мобильных устройств больше времени, чем сверстники, получают более низкие баллы в тестах на развитие.

В той работе ученые рассмотрели, какое влияние оказывают гаджеты на развитие 24-, 36- и 60-месячного ребенка. Воспитатели записывали, сколько времени дети в среднем проводили за экранами, а также оценивали их двигательные и коммуникативные навыки. Оказалось, что испытуемый в возрасте 2 лет, увлеченный смартфоном или планшетом, в целом развит хуже 36-месячного, а 3-летний - хуже 60-месячного.

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Ученые объясняли свои выводы очень просто: занятый мобильным устройством ребенок не ходит, не играет и не общается с другими людьми. Дошкольник не проявляет физической активности и, как следствие, его базисные навыки не получают развития.

Однако Прзыбильски и его коллеги пришли к другому заключению. В их работе говорится, что у детей, которые пользуются цифровым устройством - будь то телевизор, игровая консоль, планшет, ноутбук, смартфон или другой гаджет с экраном, - напротив, социальные и эмоциональные навыки развиты лучше, чем у свертсников, которые этими технологиями не пользуются.

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Исследование, Ребенок, Гаджеты, Смартфон, Наука, Технологии.
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