На Сатурне обнаружен новый тип штормов

Новости науки:Астрономы открыли новый тип штормов в атмосфере Сатурна.

Астрономы из Испании, США и Австралии обнаружили в атмосфере Сатурна новый тип штормов — в ходе наблюдений исследователям удалось увидеть четыре таких вихря. Описание исследования опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Штормы в атмосферах Сатурна и Юпитера формируются из-за того, что все слои этих газовых гигантов, расположенные над твердым ядром, жидкие и газообразные. Такие события выглядят как пятна или полосы на внешнем слое облаков газовых гигантов.

До сих пор штормы в атмосфере Сатурна классифицировались как большие (площадью до 10 тыс. км и продолжительностью до нескольких месяцев) и мелкие (меньшей площадью и продолжительностью в несколько дней).

Теперь международной группе астрономов удалось понаблюдать за штормами нового, промежуточного типа. Исследователи наблюдали за четырьмя такими событиями, последовательно возникшими в 2018 году. Каждый длился более 200 дней, а самый большой имел диаметр порядка 8 тыс. км.