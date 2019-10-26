Метановые озера Титана: что известно ученым

Новости науки:Титан, пожалуй, одна из самых очаровательных лун, вращающихся вокруг Сатурна сегодня.

Астрономы и научные фантасты давно восхищены Титаном и потратили много времени на его изучение. Однако наибольший вклад в исследование этой луны внесла миссия NASA "Кассини" - благодаря снимкам и информации, полученной от зонда, сегодня мы знаем, что Титан - это не только одна из самых больших лун во всей Солнечной системе, но и луна, покрытая жидкими океанами, в которых могут содержаться химические элементы, необходимые для жизни инопланетян. Но что точно ученым известно о метановых озерах спутника Сатурна?

Похож ли Титан на нашу планету?

Самым поразительным открытием миссии NASA "Кассини" стало подтверждение информации о том, что на Титане действительно существуют метановые озера. Но знание об их существовании ничего не говорит о том, как они сформировались и почему. Однако сегодня ученые, возможно, нашли ответ на эти вопросы.

Несмотря на то, что в Солнечной системе всего два объекта, на поверхности которых есть жидкость, Титан и Земля очень разные. Хотя оба небесных тела имеют ядро внутри, Титан, все же, является ледяной планетой, непригодной для привычной нам земной жизни. К тому же, размер Земли намного больше Титана, а это значит, что и гравитация на нашей планете сильнее, чем на луне Сатурна. И это не говоря уже о разнице в атмосфере двух небесных тел и близкому расположению нашего дома к Солнцу, что делает ее намного теплее и позволяет воде свободно циркулировать. И все же, на Титане тоже есть вода, просто она заморожена. А вот метановые озера свободно циркулируют по этому спутнику.

Кроме прочего, в атмосфере Титана находятся метановые облака, благодаря которым над луной идут обильные метановые дожди. Метан стекает ручейками по льду, попадая и формирую озера на поверхности спутника Сатурна. Изображения, сделанные "Кассини" показывают каньоны и другие образования, которые появились благодаря текучей жидкости. Наиболее ярким подтверждением этого является каньон большого озера Титана - Laegia Mare. Хотите всегда быть в курсе последних научных открытий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram.

Почему метановые озера Титана странные?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@your_globe) 11 Янв 2016 в 7:34 PST

Самое большое озеро луны Сатурна Kraken Mare по своим размерам превышает Каспийское море - его площадь составляет 400 тысяч квадратных километров. Однако наиболее интригующим является то, что на метановых озерах практически нет ряби, хотя в некоторых местах метан все же стекает в озера. Стороннему наблюдателю может показаться, что перед ним не озеро, а стекло или зеркало. Это стало сюрпризом для ученых, так как они ожидали, что на озерах могут подниматься волны, высотой не менее метра из-за слабой гравитации и разреженной атмосферы. Столь спокойное состояние озер может говорить либо о том, что на спутнике нет ветра, либо о том, что эти озера все-таки замерзли. Исследователи сходятся во мнении, что нам еще только предстоит узнать почему на метановых озерах нет волн, однако уже выдвинуты предположения о том, что поверхность озер может быть покрыта неким газом, который препятствует образованию волн. Кстати, глубина озер на Титане в основном не большая.

Однако, несмотря на странности и существенные различия химического состава Титана и Земли, жизнь на спутнике газового гиганта все же может существовать. Не исключено, что Титан поддерживает, по крайней мере, микробные формы жизни, которые зависят от метана так же, как жизнь на Земле зависит от воды. И все же, мы не узнаем этого наверняка, пока сами не посетим этот таинственный ледяной мир.