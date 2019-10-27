Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
Зеленский утвердил состав украинской стороны комитета президентов Украины и Польши
Зеленский утвердил состав украинской стороны комитета президентов Украины и Польши
"Пора переводить часы": Украина перешла на зимнее время
"Пора переводить часы": Украина перешла на зимнее время
Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
Рецепт дня: сырные палочки из моцареллы
Рецепт дня: сырные палочки из моцареллы

NASA запускает проект по поиску внеземной жизни

NASA запускает проект по поиску внеземной жизни
03:37 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Инопланетная жизнь: NASA презентовала новый проект

Астрономы, занимающиеся программой Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), уже в ближайшее время смогут активно сотрудничать с проектом Breakthrough Listen Юрия Мильнера при поисках внеземного разума, что может сделать новый проект космического агентства одним из самых эффективных на планете.

Сможем ли мы найти инопланетную жизнь?

Несмотря на то, что все те попытки, которые были предприняты учеными-астрономами при поиске гипотетической инопланетной жизни так и не увенчались успехом, специалисты NASA не отчаиваются и решили объединиться вместе с проектом Breakthrough Listen российского миллиардера Юрия Мильнера, предоставив для совместной работы телескоп TESS.

Самый известный охотник за экзопланетами TESS стартовал на околоземную орбиту в апреле 2018 года для того, чтобы помочь человечеству исполнить давнюю мечту — познакомить его с чужими планетами и далекими инопланетными мирами. Космический аппарат выполняет эту работу с помощью так называемого “транзитного метода”, который осуществляет поиск экзопланет, регистрируя малейшие изменения в яркости звезды при прохождении той или иной экзопланеты на фоне звезды. На сегодняшний день ученым удалось открыть 146 экзопланет, основываясь лишь на данных о потере яркости звездами нашей галактики.

Поскольку ТESS фокусируется на звездах, располагающихся в непосредственной близости от Солнца, некоторые из находок новой миссии будут пригодны для последующих исследований с помощью еще более совершенных инструментов. Так, мощный космический телескоп Джеймса Уэбба, который в настоящее время находится в разработке NASA, должен быть в состоянии исследовать атмосферы нескольких обнаруженных своим предшественником планет на наличие биосигнальных газов, которые могут дать исследователям повод задуматься об их потенциальной обитаемости.

В NASA будут выбраны новые планеты для исследований

Совместная работа с Breakthrough Listen может помочь расширить объекты для потенциального изучения TESS и, возможно, телескопа Джеймса Уэбба, при добавлении к ним ряда инструментов, наиболее яркими из которых значатся радиотелескопы Green Bank и Parkes в Западной Вирджинии и Австралии, а также радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке и автоматизированный телескоп Planet Finder в Калифорнии.

Иными словами, поиск инопланетной жизни может увенчаться успехом уже в самое ближайшее время. А как думаете вы, получится ли у человечества отыскать долгожданных братьев по разуму или же мы обречены на вечное одиночества в просторах Вселенной? 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Космос, Инопланетяне, Breakthrough Listen.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине могут снизить возраст призыва в армию
02 Зеленский после визита в Золотое: Все хотят мира, все готовы к разведению войск
03 Климпуш-Цинцадзе о "поправках Геруса": Мы делаем себя уязвимыми к очередному влиянию РФ
04 Пигментация кожи: причины и способы борьбы
05 Гороскоп на завтра, 27 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Ровненщине случился конфликт между сторонниками УПЦ и ПЦУ
На Ровненщине повздорили сторонники УПЦ и ПЦУ
В Одессе изъяли контрабандной одежды на 15 млн грн
В Одессе изъяли контрабандной одежды на 15 млн грн
Компания SkyUp запустила новый рейс из Львова в Шарджу
Компания SkyUp запустила новый рейс из Львова в Шарджу
Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь