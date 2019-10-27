NASA запускает проект по поиску внеземной жизни

Новости науки:Инопланетная жизнь: NASA презентовала новый проект

Астрономы, занимающиеся программой Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), уже в ближайшее время смогут активно сотрудничать с проектом Breakthrough Listen Юрия Мильнера при поисках внеземного разума, что может сделать новый проект космического агентства одним из самых эффективных на планете.

Сможем ли мы найти инопланетную жизнь?

Несмотря на то, что все те попытки, которые были предприняты учеными-астрономами при поиске гипотетической инопланетной жизни так и не увенчались успехом, специалисты NASA не отчаиваются и решили объединиться вместе с проектом Breakthrough Listen российского миллиардера Юрия Мильнера, предоставив для совместной работы телескоп TESS.

Самый известный охотник за экзопланетами TESS стартовал на околоземную орбиту в апреле 2018 года для того, чтобы помочь человечеству исполнить давнюю мечту — познакомить его с чужими планетами и далекими инопланетными мирами. Космический аппарат выполняет эту работу с помощью так называемого “транзитного метода”, который осуществляет поиск экзопланет, регистрируя малейшие изменения в яркости звезды при прохождении той или иной экзопланеты на фоне звезды. На сегодняшний день ученым удалось открыть 146 экзопланет, основываясь лишь на данных о потере яркости звездами нашей галактики.

Поскольку ТESS фокусируется на звездах, располагающихся в непосредственной близости от Солнца, некоторые из находок новой миссии будут пригодны для последующих исследований с помощью еще более совершенных инструментов. Так, мощный космический телескоп Джеймса Уэбба, который в настоящее время находится в разработке NASA, должен быть в состоянии исследовать атмосферы нескольких обнаруженных своим предшественником планет на наличие биосигнальных газов, которые могут дать исследователям повод задуматься об их потенциальной обитаемости.

Совместная работа с Breakthrough Listen может помочь расширить объекты для потенциального изучения TESS и, возможно, телескопа Джеймса Уэбба, при добавлении к ним ряда инструментов, наиболее яркими из которых значатся радиотелескопы Green Bank и Parkes в Западной Вирджинии и Австралии, а также радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке и автоматизированный телескоп Planet Finder в Калифорнии.

Иными словами, поиск инопланетной жизни может увенчаться успехом уже в самое ближайшее время. А как думаете вы, получится ли у человечества отыскать долгожданных братьев по разуму или же мы обречены на вечное одиночества в просторах Вселенной?