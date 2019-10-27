Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания

Новости науки:Происхождение сознания всегда было загадкой для ученых и философов, каждый из которых пытался найти свое логическое решение этому вечному вопросу.

Хотя некоторые нейробиологические исследования все же смогли выявить определенную мозговую активность, которая однажды может пролить свет на вопрос о происхождении сознательного мышления, ряд электрохимических изменений в клетках головного мозга человека все еще остается загадкой для исследователей в области нейробиологии.

Как нервная ткань порождает мысль?

Несмотря на то, что человечество далеко продвинулось в своих нейробиологических исследованиях, мы до сих пор точно не знаем, каким же именно образом нервная ткань способна породить мысль. По словам Изи Столл, директора Западного Института перспективных исследований, механизм возникновения мысли представляет собой малоизученную и весьма специфичную особенность нейронных сетей. Из-за того, что большинство теорий о возникновении сознания пришли к нам из когнитивной науки, ни одна из официально озвученных гипотез так и не нашла ответ на то, что же именно дало эволюции толчок к развитию сознательного мышления. Для тех ученых, которые стремятся найти научное и рациональное объяснение происходящих в мозге человека процессов, одним из решений сложившейся проблемы может стать изучение их взаимосвязи с квантовым миром.

Может ли квантовая физика объяснить появление у человека сознания?

Квантовая физика — один из наиболее таинственных разделов теоретической физики, который изучает поведение атомных и субатомных частиц, ведущих себя как волны. Физические процессы, происходящие в мире квантовой механики, являются настолько же таинственными, как и само сознание. Так, никому неизвестно, что же именно происходит с субатомными частицами, которые существуют в двух местах одновременно или же с кошкой, которая в эксперименте Шредингера и жива, и мертва в один и тот же момент времени. Что, если аналогичные процессы происходят и в момент зарождения у человека сознания и способности осознавать себя?

Аналогично тому, как ученые надеются исследовать тайны сознания с помощью квантовой физики, некоторые исследователи считают, что именно сознание может помочь ответить на основные вопросы квантовой физики. Тот факт, что уравнения из этой области науки имеют бесконечные состояния, возможность совмещения квантовой теории в гипотезу о сознании может помочь объяснить почему же люди испытывают на себе лишь одну реальность, а не являются соучастниками сразу нескольких состояний мироздания.

Несмотря на то, что традиционная квантовая физика склонна считать, что именно сознание определяет тот или иной результат события, в 1989 году физик Роджер Пенроуз выдвинул гипотезу о так называемом коллапсе волновой функции, которая и вызывает сознание. Иными словами, сознание по Пенроузу может являться не первичным, определяющим элементом, но вторичным и приобретенным. Согласно Пенроузу, именно искривление пространства и времени вызывает определенные события на квантовом уровне, которые и влияют на поведение квантовых частиц к структурах головного мозга человека, которые отвечают за сознание. Кроме того, специалисты смогли установить, что анестетики, которые приводят к временной потере сознания влияют именно на найденные исследователями микротрубочки.

Несмотря на то, что данная теория о возникновении сознания получила широкую огласку в научном мире, официального признания, как такового, у нее нет. Одной из проблем теории Пенроуза является тот факт, что абсолютно в каждой клетке нашего организма существуют упомянутые выше микротрубочки, однако это же не значит, что, скажем, у клеток печени или легких есть сознание. Хотя, пожалуй, такой исход событий был бы весьма оригинален.

Если концепция Пенроуза может показаться вам довольно необычной, то идея, разработанная нейробиологами Эндрю и Александром Фингелькуртами, может удовлетворить наиболее пытливые умы, представив более “приземленную” идею. Согласно их концепции, названной архитектоникой разума и мозга, молекулы воды, из которых по большей своей части состоит наш мозг, создают так называемое “кортикальное поле”, взаимодействующее с квантовыми волнами, способными распространяться сквозь клетки головного мозга, таким образом производя то, что мы называем сознанием.