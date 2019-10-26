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Влияет ли группа крови на характер человека?

Влияет ли группа крови на характер человека?
19:07 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В Японии убеждены в том, что кровь может определять характер человека, а также его индивидуальные особенности.

Большинство японцев, учитывая индивидуальные характеристики крови, выбирают себе друзей и супругов, а менеджеры-кадровики принимают решение о приеме на работу. В Японии и США существует несколько организаций, которые помогают людям даже принимать те или иные решения, используя при этом индивидуальную информацию о свойствах крови клиента. Насколько же оправданным может быть использование информации о группе крови и несет ли столь оригинальный способ определения характера какую-либо практическую пользу?

Как произошли группы крови?

И все-таки, каким же именно образом группа крови способна оказывать влияние на характер человека? В данном вопросе ученые склонны придерживаться официально признанной теории об эволюции Чарльза Дарвина. Именно благодаря определенным эволюционным процессам, во время которых постепенно менялся образ жизни древнего человека и климатические условия, в которых он обитал, кровь могла трансформироваться, приобретая новые свойства и меняя при этом свою группу. 

Ученые убеждены, что каждая из групп крови появилась благодаря адаптации человеческого организма к множеству различных климатических, геологических и даже социальных изменений, которые происходили на Земле с человеческим видом на протяжении многих тысячелетий. Таким образом, первые расовые метаморфозы начались тогда, когда планету заселили первые обладатели I группы крови. Разделение на расы, а также связанная с этим адаптация человека к изменениям климата, социальному окружению и питанию, явилось частью движущей силы эволюции, которая впоследствии привела к образованию новых групп крови.

Антропологи утверждают, что делить человечество на расовую принадлежность было бы слишком ограниченным занятием, так как наиболее важным и информативным показателем индивидуальных особенностей человека является группа крови. Таким образом, африканец и индоевропеец с одной и той же группой крови могут свободно обмениваться кровью, а также иметь схожие иммунные структуры и функции пищеварения.

Особенности групп крови:

Для того, чтобы определить классификацию особенностей групп крови, японский ученый Пошитаке Номи и американский врач Питер Д’Адамо создали таблицу по типу характера, основываясь на группы крови человека.

Следуя этой классификации, обладатели 0 (I) группы крови называются “Охотниками”, основываясь на образе жизни предков, которые занимались охотой и собирательством. Так, согласно теории Номи, обладатели самой обширной и многочисленной группы крови на планете являются представителями древнейшей группы крови, которая появились 40 000 лет назад. Носители 0 или первой группы крови являются обладателями сильной и стойкой иммунной системы. Они также имеют сильный и волевой характер, отличаясь уверенностью в себе и повышенной активностью.

Вторая по распространенности группа крови — А (II). Обладателей этой группы крови назвали “Земледельцами”, ведь именно они были первыми, кто был вынужден приспосабливаться к новой среде обитания из-за миграции населения. Группа крови А (II) появилась примерно 25 000-15 000 лет до н.э. В тот период времени людям было необходимо налаживать связи со все более расширяющимися человеческими популяциями и общинами, учиться регулировать конфликты и сотрудничать между собой. В настоящее время у обладателей этой группы крови подобное проявление эволюции выражается в характере. Так, они общительны и легко адаптируются к новым условиям жизни, не теряя при этом присущую им дипломатичность и толерантность. 

10-20% современного населения являются обладателями B (III) группы крови, являясь далекими потомками группы “Кочевников”. Эта группа крови появилась как следствие соединения различных популяций, а также адаптации к новым климатическим условиям, имевшим место быть чуть более 10 000 лет назад. По характеру “кочевники” открыты и оптимистичны, а также являются авантюристами и не терпят несправедливости. Из-за индивидуализма им сложно найти друзей.

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AB (IV) группа крови принадлежит только 5 % людей, появившись в результате смешения индоевропейцев и монголоидов примерно 1 000 лет назад. В соответствии с классификацией доктора Номи, люди с такой группой крови обладают мягким и кротким характером, а также разносторонними интересами.

Несмотря на то, что связь той или иной группы крови с характером человека не была официально доказана, ее возможное влияние на принятие тех или иных жизненных решений до сих пор является предметом спора в научных и околонаучных кругах.

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