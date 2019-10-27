Вы никогда не задавались этим вопросом?: самые безумные теории о Луне

1 10. Луна – это голограмма, проецируемая в небо Большинство людей знают, что мы приземлялись на Луне, но есть и такие, кто не столь в этом уверен. Есть также и такие, которые считают, что Луна никогда не была реальной, поэтому утверждения о посадке на нее лишены всякого смысла. Они полагают, что Луна меняет размер и слишком много двигается в течение ночи и изо дня в день, и что на ней можно разглядеть едва уловимую рябь, которая подтверждает, что это, на самом деле, голограмма. Конечно, большинство из нас знает, как работают оптические иллюзии в отношении таких объектов, как Солнце и Луна, но это не помешало многим людям прийти к одному мнению. Что касается того, кто проецирует эту голограмму, то это, по-видимому, дело рук инопланетян. Мы можем только гадать, зачем им это надо, но, возможно, инопланетянам просто скучно, и они решили таким образом поразвлечься. Но, очевидно, что нет никакого смысла проецировать фальшивую Луну на небо.

2 9. Луна - это полый внутри астероид, который был притянут на орбиту Возможно, вы слышали, что, когда НАСА исследовало сейсмическую активность на Луне, они ее там обнаружили. От "лунотрясений" Луна содрогалась вся, словно она была колоколом. Некоторые предполагают, что это связано с физическим составом Луны, ее относительно небольшими размерами и другими факторами, но любители теорий убеждены, что НАСА не назвало реальной причины. По предположениям, тот факт, что Луна гудит как колокол, когда происходят лунные землетрясения, означает, что она полая внутри. Они считают, что это возможно только в том случае, если Луна когда-то была астероидом, который притащили за собой космические пришельцы или древние сверхлюди, чтобы добывать из ее недр ценные вещества, такие как гелий-3, который, по предположениям наших ученых, мы могли бы добывать на Луне. Конечно, эта теория потребовала бы невероятных технологических достижений, которые при нашем нынешнем понимании Вселенной выглядят просто чудом.

3 8. Луна – это функционирующий искусственный спутник, со своим собственным, похожим на Солнце, источником света Некоторые люди не могут согласиться с тем, что Солнце светит так сильно, чтобы его свет отражался от Луны и был таким ярким, поэтому они убеждены, что ученые и правительство лгут нам. Именно в это верят сторонники теории Плоской Земли, хотя не только они. Некоторые утверждают, что Луна не может быть естественным телом, потому что ее свет не естественен. Эти люди убеждены, что у Луны должен быть свой собственный невероятно мощный искусственный источник света. Конечно, для того, чтобы эта теория имела право на существование, Луна должна была быть своего рода искусственным спутником, построенным давным-давно какими-то древними инопланетянами с неведомой целью. Похоже, этот спутник все еще действует, (если только теория верна), поэтому возникает вопрос о том, управляют ли инопланетяне Луной по-прежнему, или же она продолжает работать по ранее заданному циклу.

4 7. Обратная сторона Луны и странный космический шум, встревоживший поклонников теории заговора Некоторые поклонники теории заговора любят указывать на рассекреченную запись 2008 года, оставленную астронавтами Аполлона-10. Некоторое время они находились на обратной стороне Луны и прокомментировали жуткий звук, который услышали по радио, находясь вне контакта с управлением полетами. Звук был описан астронавтами как "космическая музыка", и тут же активизировались приверженцы теории заговора. Хотя некоторые предполагают, что это были инопланетяне, пытающиеся общаться с астронавтами, НАСА и сами астронавты не считают, что это было что-то особенное. НАСА и астронавты назвали эти звуки радиопомехами и сказали, что они не задумывались о них, поскольку не считали, что звуки как-то выделяются (несмотря на слухи о том, что астронавты не сказали о странных звуках своему начальству из страха, что их сочтут сумасшедшими). Конечно, убежденные сторонники теории заговора скажут, что правительство просто заставило астронавтов придерживаться официальной теории радиопомех, и что за этим скрывается настоящая правда.

5 6. Стэнли Кубрик инсценировал посадку на Луну и спрятал улики в фильме "Сияние" Эта теория чуть более известна, чем остальные, но мы не можем не упомянуть о ней в этом списке, потому что она просто безумная. Теория утверждает, что Стэнли Кубрик (Stanley Kubrick), гениальный кинорежиссер, был настолько гениален в своем творчестве, что правительство выбрало его для величайшего проекта всех времен: подделки данных о посадке на Луну на съемочной площадке. В этом очень мало смысла (даже если бы правительство хотело это сделать). Обращение к известному режиссеру было бы худшим способом удержать информацию в тайне. Этот режиссер известен тем, что включил правительственные секреты в свой фильм "Доктор Стрейнджлав", поэтому он не очень подошел бы для такого задания. Теория также утверждает, что Кубрик был возмущен тем, что правительство заставило его сделать такую ужасную вещь, причем до такой степени, что скрыл подсказки об обмане в фильме "Сияние". Это звучит совершенно безумно, поскольку "Сияние" не имеет никакого отношения к Луне. Но вокруг этой "догадки" сформировалась довольно объемная теория, и в нее верят столько людей, что сайту Snopes.com пришлось ее развенчивать и объяснять людям, что Кубрик никогда публично не признавался в подобном.

6 5. Посадка на Луну была реальной (но кадры были подделаны) Большинство людей считают высадку на Луне очевидной и сомневаться в этом абсурдно. Ведь на этом этапе наша техника для космических полетов уже хорошо себя зарекомендовала, многие страны вышли в космос, запустив спутники, лунные зонды. Тем не менее, некоторые из этих людей также считают, что есть реальные несоответствия в оригинальном видео и фотографиях, на которых показана высадка на Луну, и полагают, что здесь что-то не так. Как мы уже сказали, эти люди считают, что если бы американцы не были на Луне, то там бы уже были Советы и использовали бы этот факт с целью пропаганды. Таким образом, сторонники данной теории признают, что американцы были на Луне, но не согласны с самой записью. Они убеждены, что по каким-то причинам правительству либо не удалось сделать надлежащие кадры на самой Луне (возможно, оборудование не работало должным образом, либо они были слишком низкого качества, чтобы их демонстрировать), либо правительство пыталось скрыть нечто, что действительно видели астронавты. В любом случае, поклонники данной теории утверждают, что, хотя мы и высадились на Луне, видео и фотографии, которые нам показывают, были сделаны в замкнутом пространстве, чтобы получить достойные для демонстрации общественности фотографии, либо скрыть от общественности и других правительств любую потенциальную секретную информацию, которая могла бы выйти наружу до того, как того захочет правительство США. В пользу этой теории нужно сказать, что у НАСА, якобы, были гораздо лучшие и качественные кадры, чем то, что транслировалось по телевизору... но они случайно записали на них другие кадры. Ой.

7 4. Никто никогда не добирался до Луны из-за радиационного пояса Ван Аллена Даже большинство из тех, кто говорит, что американцы не приземлялись на Луну в 1969 году, в целом признают, что с тех пор они совершали полеты на Луну. Одной из причин признания этого факта является то, что другие страны также сделали это, и полное сокрытие информации о всех высадках на Луну попахивает уже массовым всемирным заговором. Однако, несмотря на то, что в этом заговоре нет особого смысла, многие все равно в этом убеждены. Некоторые полагают, что находящийся за пределами Земли радиационный пояс слишком сильный, и у нас нет ничего, чтобы адекватно защитить наших астронавтов и, конечно же, не было во времена миссий Аполлон. По этой причине некоторые сторонники теории заговора твердо убеждены, что на Луну не просто никто не приземлялся, но что ни одно живое существо вообще не смогло миновать орбиту Земли. Некоторые идут еще дальше, предполагая, что радиация настолько сильна, что даже беспилотные летательные аппараты не смогли покинуть пределы атмосферы Земли, и что все то, что вам говорили НАСА, правительство, ваши родители и ваши учителя – одна большая ложь.

8 3. На обратной стороне Луны находятся обломки крушения космического корабля времен древней войны Некоторые люди в интернете могли прочитать несколько теорий (действительно, интернет на 100% надежный источник!), где различные астронавты утверждают, что, пролетая по орбите, видели обломки космического корабля на обратной стороне Луны. Естественно, у некоторых воображение заработало на полную катушку. Сторонники теории заговора заговорили о древней космической войне, которая произошла между могущественными расами, либо давно вымершими, либо давно покинувшими эту часть Вселенной и улетевшими в далекую галактику. Многие из подобных теорий также предполагают, что на Луне есть остатки инопланетных баз, и что это место когда-то было центром ужасного вооруженного конфликта. Однако нет никаких доказательств в поддержку этих утверждений. Даже, если у НАСА есть какие-либо фото или видео доказательства космических обломков или секретных лунных баз на обратной стороне Луны, они, конечно, не поделятся ими с общественностью. И, если, как утверждают некоторые, на этих базах все еще живут инопланетяне, которые вступили с нами в контакт, у нас еще меньше доказательств этой встречи (или встреч). Хотя эта теория, действительно, будоражит воображение, и, как и многие другие теории заговора, ее нельзя опровергнуть, оснований ей верить практически нет. Конечно, на обратной стороне Луны есть кладбище кораблей, но оно вполне современное, и его создало НАСА, именно здесь часто специально разбивают старые зонды.

9 2. Многие совершенно рациональные люди настаивают на том, что полная Луна сводит людей с ума (…или усугубляет безумие) Как правило, медсестры и врачи - одни из самых образованных и разумных людей на планете. Однако, когда появляется полная луна, они иногда начинают верить в безумные вещи, которые из уст специалиста звучат абсурдно. И они заявляют об этом совершенно серьезно. Медсестры, особенно те, кто работает в отделениях неотложной помощи, клянутся всеми святыми, что в ночь полнолуния случаются более сумасшедшие вызовы и встречаются сумасшедшие люди в целом, хотя есть серьезные доказательства обратного. Самая безумная вещь во всем этом - фольклор, настолько укоренившийся в людях, что некоторые самые рациональные люди не могут отказаться от смешного суеверия, которое не имеет смысла, не основано на научных данных, звучит как магия и является 100% доказанной ложью. И все же, многие медсестры и другие сотрудники скорой помощи продолжают верить в эту теорию. К сожалению, в то время как медсестры должны хорошо знать, как работает предвзятость подтверждения, они регулярно становятся жертвами этой теории, и продолжают верить в волшебную историю о влиянии Луны.