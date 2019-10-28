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NASA вернула на Землю секретный космический самолет

NASA вернула на Землю секретный космический самолет
09:30 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости науки:Космолет Boeing X-37B пробыл на орбите на протяжении 780 дней с секретной миссией ВВС США и NASA.

Вчера, 27 октября, военно-воздушные силы США сообщили, что беспилотный космический самолет Boeing X-37B приземлился во Флориде, установив при этом новый рекорд пребывания на орбите на протяжении 780 дней. Известно, что совместная секретная миссия NASA и ВВС США длилась более 2 лет.

"X-37B продолжает демонстрировать важность использования космических самолетов многоразового использования", – сообщил в своем заявлении секретарь ВВС Барбара Барретт.

В результате известно, что в общей сложности пара космолетов налетали около 2865 дней в течение 5 миссий. Последняя миссия стартовала 7 сентября 2017 года и завершилась 27 октября 2019 года.

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Как сообщается, Boeing X-37B весит почти 5 тонн, в длинyу составляет 8,9 метров с размахом крыльев чуть менее 15 3 метров. Конструкция рассчитана на то, чтобы оставаться на орбите на протяжении 270 дней. Первый полет аппарата состоялся в 2010 году. Вторая модель взлетела в 2011 году. X-37B предназначен для использования в качестве платформы для экспериментов и исследования идей по транспортировке спутниковых датчиков и другого оборудования как на орбиту, так и из космоса обратно на Землю.

Если посмотреть со стороны на эти аппараты, то можно сделать выводы, что космолеты Boeing напоминают уменьшенную версию старых космических кораблей "Спейс Шаттл", и используют аналогичный способ полета: запуск на орбиту Земли при помощи ракет-носителей, а спуск при помощи крыльев и посадку на взлетно-посадочную полосу, как обычный самолет.

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НАСА, Самолет, Земля, Космос, Boeing X-37B, Космелет, Космический самолет.
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