Найдена связь между ожирением, сладкими напитками и разрушением зубов

Новости науки:О вреде сладких безалкогольных напитков известно давно. Тем не менее люди редко бросают свои выработанные годами привычки и пристрастия.

Исследователи пришли к выводу, что употребление сладких газированных напитков и соков может сильно навредить зубам людей, страдающих от ожирения.

Сейчас ученые из Королевского колледжа Лондона решили выяснить, кому именно лучше воздержаться от употребления соков и сладкой газировки. Свои выводы исследователи опубликовали в Clinical Oral Investigations.

Стоматологи уже обращали внимание на то, что пациенты, имеющие лишний вес, чаще сталкиваются с разрушением зубной эмали. При этом изменения происходят во внешнем виде зубов и даже касаются их формы, что на каком-то этапе мешает употреблению холодной и горячей пищи.

Как полагают ученые, причина в том, что избыточная масса тела и ожирение повышают риск развития гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других недугов, связанных с желудочно-кишечным трактом.

Чтобы лучше понять все эти процессы, британские специалисты составили выборку из 3541 человека, разделив их на четыре группы. В первую вошли те, кто регулярно потребляет подслащенные газированные напитки и соки, во вторую — любители сладкого кофе, в третью — те, кто предпочитает натуральные соки и напитки с заменителями сахара. В четвертую же попали люди, пьющие кофе без сахара, чай и молоко.

Анализ показал, что любители сока и сладких газированных напитков примерно в полтора раза чаще сталкивались с износом зубной эмали, чем члены трех других категорий. При этом у полных пациентов показатели износа зубной эмали были примерно в 1,7 раза выше, чем у людей с нормальной массой тела.

Таким образом, ожирение в сумме с потреблением сладких газированных напитков и соков способно сильнее всего навредить зубам. "Именно кислотная природа некоторых напитков, таких как газированные напитки и кислые фруктовые соки, приводит к износу зубов, — заявляют исследователи. — Это важное сообщение для пациентов, страдающих ожирением, которые потребляют кислые, подслащенные сахаром напитки".

Ранее, напомним, другая группа ученых пришла к выводу, что даже один сладкий напиток в день может повысить риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. До этого специалисты заявили о вреде снеков и блюд быстрого приготовления.