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Сколько "весит" бозон Хиггса?: физикам удалось уточнить массу частицы

Сколько "весит" бозон Хиггса?: физикам удалось уточнить массу частицы
17:04 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученым рекордно точно измерили массу бозона Хиггса.

Физики из коллабораций ATLAS и CMS сделали самое точное измерение массы бозона Хиггса — элементарной частицы, впервые открытой в 2012 году. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте CMS Collaboration.

Открытие бозона Хиггса в 2012 году было самым ярким достижением в физике элементарных частиц за последнее время. Изначально механизм Хиггса был придуман, чтобы задавать массы переносчикам слабого взаимодействия, или W- и Z-бозонам. В рамках калибровочной теории, к которой относится предыдущее утверждение, поле Хиггса не должно было давать массы фермионам.

На момент обнаружения масса бозона Хиггса была примерно определена как некое число между 125 и 126 гигаэлектронвольт (ГэВ). Затем неопределенность уточнили в пределах 0,1% — теперь исследователям удалось назвать массу частицы еще точнее. Согласно их расчетам, она составляет 125,35 ГэВ.

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Получить это число удалось в результате анализа данных, собранных на Большом адронном коллайдере в период с 2011 по 2016 годы. Зная массу, ученые смогут не только улучшить измерение других свойств частицы, но и точнее предсказать, чего ожидать от экспериментов в ускорителях частиц.

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Физика, Наука, Частица, Бозон Хиггса.
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