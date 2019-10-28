В морских грибах много разнообразия: первое подробное исследование

Новости науки:Морские грибы долгое время оставались вне поля зрения ученых, несмотря на их вклад в функционирование океанических экосистем.

Теперь группа специалистов из Морской биологической лаборатории (MBL) впервые опубликовала подробное исследование о разнообразии морских грибов и их циклов деления клеток.

"У ученых мало информации о грибах в морской среде, — отмечает Эми Гладфельтер, научный сотрудник MBL из Университета Северной Каролины. — Мы хотели понять, какие эти грибы, какие функции они выполняют. Кроме того, мы искали новые системы, которые могут иметь интересное устройство".

В их работе описываются 35 видов водных грибов, собранных с различных участков, многие из которых никогда ранее не изучались. Команда обнаружила, что циклы деления клеток некоторых грибов, часто встречающихся в экстремальных океанических условиях, отличаются от тех, что они привыкли наблюдать.

"Мы привезли пробы из прибрежных вод, болот, пляжей и других мест и нанесли их на различные носители с питательными веществами, надеясь на то, что они будут расти дальше, — объясняет Гладфельтер. — Затем мы детально наблюдали за ростом колонии в течение периода от одной до двух с половиной недель. Когда они росли, я выбирал конкретные колонии для изоляции".

Особенно интересной для них оказалась группа черных дрожжей. У одного вида в течение клеточного цикла образовалось несколько почек, а не одна, как в классической модели размножения грибов. Другой вид при этом чередовал свои методы размножения.

Поскольку они нашли много различных видов грибов в столь разных местах, команда надеется изучить, как они будут дальше взаимодействовать с новой средой обитания.