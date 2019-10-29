Телескоп Hubbl сделал новое фото спиральной галактики

Новости науки:Эта галактика расположенна на расстоянии 230 миллионов световых лет от Земли в созвездии Золотой Рыбы.

Телескоп Hubble сделал новое необычное фото спиральной галактики. На снимке можно увидеть галактику NGC 1706.

Фото размещено на сайте обсерватории.

Что известно о галактике? NGC 1706 является частью галактической группы. В эту группу входит около 50 галактик, которые располагаются относительно недалеко друг от друга и гравитационно связаны.

К примеру, наш Млечный Путь является частью локальной группы, которая также включает в себя галактику Андромеды, Большое и Малое Магеллановы облака и галактику Треугольника.

Кроме того, существуют еще кластеры, которые могут включать сотни тысяч галактик, а также суперкластеры, которые объединяют множество кластеров.