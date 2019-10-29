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Телескоп Hubbl сделал новое фото спиральной галактики

Телескоп Hubbl сделал новое фото спиральной галактики
08:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay

Новости науки:Эта галактика расположенна на расстоянии 230 миллионов световых лет от Земли в созвездии Золотой Рыбы.

Телескоп Hubble сделал новое необычное фото спиральной галактики. На снимке можно увидеть галактику NGC 1706.

Фото размещено на сайте обсерватории.

Что известно о галактике? NGC 1706 является частью галактической группы. В эту группу входит около 50 галактик, которые располагаются относительно недалеко друг от друга и гравитационно связаны.

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К примеру, наш Млечный Путь является частью локальной группы, которая также включает в себя галактику Андромеды, Большое и Малое Магеллановы облака и галактику Треугольника.

Кроме того, существуют еще кластеры, которые могут включать сотни тысяч галактик, а также суперкластеры, которые объединяют множество кластеров.

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Исследования, Космос, Наука, Вселенная, Галактика, Спиральная галактика, Телескоп Hubbl, Hubbl.
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